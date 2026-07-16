Denúncias de fumaça levam polícia a carvoaria irregular no Espírito Santo

Denúncias de moradores sobre a emissão constante de fumaça levaram a Polícia Civil a uma carvoaria suspeita de funcionar sem licença ambiental na região de Vila Cajueiro, em Cariacica. A fiscalização ocorreu na manhã desta quinta-feira (16).

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Segundo a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES), moradores relataram ao Disque-Denúncia 181 que a fumaça dos fornos provocava incômodo, irritação nos olhos e problemas respiratórios.

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Após verificar as informações, a Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) organizou a ação no empreendimento.

Árvore bloqueava acesso à propriedade

Ao chegar à região, os policiais encontraram uma árvore serrada atravessada na estrada de acesso à carvoaria. A equipe precisou seguir por outro caminho para alcançar a propriedade.

A Polícia Civil apura se a obstrução foi colocada no local para dificultar a chegada das autoridades.

Na propriedade, os agentes encontraram cinco trabalhadores e dez fornos usados na produção de carvão vegetal. A maioria estava carregada com madeira e preparada para o processo de carbonização.

Também havia uma grande quantidade de madeira armazenada e diversos sacos de carvão prontos para comercialização.

Mulher foi abordada com carga de carvão

Durante a fiscalização, uma mulher foi abordada enquanto deixava o local em um veículo carregado com sacos de carvão.

Os policiais também encontraram embalagens identificadas com quatro marcas comerciais diferentes. A suspeita é de que a produção abastecia empresas responsáveis pela venda do produto.

De acordo com a PCES, a mulher não apresentou documentos que comprovassem o licenciamento ambiental da atividade, a origem da madeira ou a regularidade do transporte do carvão.

Ela foi conduzida à Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente. No local, os policiais registraram um Termo Circunstanciado por suspeita de atividade potencialmente poluidora sem licença e armazenamento e transporte de produto florestal sem a documentação exigida.

A mulher foi liberada após assumir o compromisso de comparecer à Justiça.

Segundo responsável teria fugido

Durante a operação, os investigadores encontraram indícios de que outra pessoa também seria responsável pela carvoaria.

Um veículo pertencente ao suspeito estava estacionado próximo aos fornos. Segundo o delegado Marcelo Nolasco, há sinais de que o homem tenha deixado a propriedade ao perceber a chegada das equipes.

O automóvel foi apreendido. O proprietário será intimado para prestar esclarecimentos.

A investigação continua para identificar todos os envolvidos e apurar a responsabilidade de pessoas e empresas ligadas à produção e à comercialização do carvão vegetal.