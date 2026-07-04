Descentralização da oftalmologia beneficia moradores de quatro cidades no Sul do ES

A população de Anchieta, Piúma, Alfredo Chaves e Iconha passará a contar, a partir do mês de agosto, com serviços de cirurgias oftalmológicas realizados de forma regionalizada no Hospital Padre Humberto, em Anchieta. A iniciativa representa mais um importante avanço no processo de descentralização da assistência especializada, aproximando os atendimentos da população e garantindo mais agilidade, conforto e qualidade no cuidado com os pacientes.

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O anúncio foi realizado pelo deputado estadual Tyago Hoffmann ao lado do prefeito de Anchieta, Léo Português, do vice-prefeito Renato Lourencine, da subsecretária de Estado da Saúde, Carolina Sanches, e de vereadores do município, reforçando a união de esforços entre Estado e municípios para ampliar o acesso da população aos serviços de saúde.

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A medida permitirá que milhares de moradores da região deixem de percorrer longas distâncias para realizar procedimentos oftalmológicos, fortalecendo a rede regional de atendimento e reduzindo o tempo de espera por cirurgias. O Hospital Padre Humberto passa a desempenhar um papel estratégico na oferta desses serviços, consolidando-se como referência para a microrregião.

Regionalização da saúde

Tyago Hoffmann destacou que a regionalização da saúde é uma das políticas mais importantes para garantir um Sistema Único de Saúde mais eficiente, humano e próximo das pessoas. Segundo ele, levar os serviços especializados para mais perto dos cidadãos significa proporcionar dignidade, economia de tempo e melhores condições de atendimento para quem mais precisa.

“O fortalecimento da rede regional de saúde é um compromisso permanente. Quando descentralizamos os serviços, garantimos que as pessoas recebam atendimento de qualidade perto de casa, ao lado de suas famílias, com mais conforto e rapidez. Esse é o modelo de gestão implantado pelos governadores Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, que tem transformado a saúde pública capixaba e levado mais investimentos para todas as regiões do Espírito Santo”, afirmou.

O parlamentar também ressaltou que a estruturação dos hospitais regionais e a ampliação da oferta de especialidades representam uma mudança histórica na forma de prestar assistência à população, promovendo maior equilíbrio entre os municípios e fortalecendo a capacidade de atendimento do SUS.

A implantação das cirurgias oftalmológicas em Anchieta integra a estratégia estadual de descentralização dos serviços especializados, permitindo que os municípios atuem de forma integrada e oferecendo aos cidadãos uma rede de saúde cada vez mais resolutiva, moderna e humanizada.