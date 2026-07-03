Tyago Hoffmann leva novos investimentos para áreas essenciais em Guarapari

O deputado estadual Tyago Hoffmann realizou, ao lado do prefeito Rodrigo Borges, uma importante agenda de entregas para o município de Guarapari, reforçando os investimentos em áreas estratégicas e ampliando a capacidade de atendimento dos serviços públicos oferecidos à população.

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Foram entregues respiradores, desfibriladores, computadores, aparelho de ultrassom, ambulâncias, cadeira de rodas e cortadores de grama, equipamentos que irão beneficiar diretamente os setores da saúde, infraestrutura urbana, agricultura e esporte, proporcionando mais qualidade, eficiência e melhores condições de trabalho para os profissionais que atuam diariamente em favor dos guaraparienses.

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Na área da saúde, os novos equipamentos representam um importante avanço para a rede municipal. Os respiradores e desfibriladores fortalecem a estrutura de atendimento de urgência e emergência, enquanto o aparelho de ultrassom amplia a capacidade de realização de exames e contribui para a descentralização dos serviços, garantindo mais agilidade e conforto para os pacientes. As ambulâncias reforçam a logística do transporte sanitário e ampliam a segurança no atendimento à população.

Os computadores entregues irão modernizar os serviços públicos, oferecendo melhores condições para a gestão e para o atendimento ao cidadão. Já a cadeira de rodas representa mais inclusão e dignidade, assegurando melhores condições de mobilidade para quem necessita desse suporte.

Investimentos em Guarapari

Foto: Divulgação

Os investimentos também alcançam a infraestrutura e o setor agrícola, com a entrega de cortadores de grama que contribuirão para a manutenção dos espaços públicos, áreas esportivas e comunidades rurais, promovendo mais qualidade de vida e valorização dos ambientes coletivos.

Tyago Hoffmann destacou que as entregas refletem o compromisso permanente do mandato com o desenvolvimento de Guarapari e com a melhoria dos serviços prestados à população.

“Cada equipamento entregue representa mais qualidade no atendimento, mais eficiência na gestão pública e mais cuidado com as pessoas. Guarapari é uma cidade pela qual temos um carinho especial e que continuará recebendo nossa atenção, nosso trabalho e investimentos que façam a diferença na vida da população”, afirmou o parlamentar.

O deputado também ressaltou a importância da parceria institucional construída entre o município e o Governo do Estado, liderado pelos governadores Renato Casagrande e Ricardo Ferraço, que têm mantido uma política municipalista baseada no diálogo e na realização de investimentos em todas as regiões capixabas.

Ao lado do prefeito Rodrigo Borges, Tyago reforçou que a união entre os diferentes entes públicos é fundamental para garantir avanços concretos e construir soluções que atendam às necessidades da população, fortalecendo áreas essenciais e promovendo o desenvolvimento sustentável de Guarapari.