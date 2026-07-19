Dr. Bruno Resende debate saúde e desenvolvimento com lideranças regionais em Atílio Vivácqua

Prefeitos, vice-prefeitos, vereadores, empresários e moradores participaram, na noite desta sexta-feira, de um encontro promovido pelo deputado estadual Dr. Bruno Resende, em Atílio Vivácqua.

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O evento reuniu lideranças de quatro municípios — Atílio Vivácqua, Apiacá, Mimoso do Sul e Cachoeiro de Itapemirim — para discutir temas relacionados à saúde, ao desenvolvimento regional e às demandas da população.

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Entre as autoridades presentes estiveram o prefeito de Atílio Vivácqua, Helinho Lima; o vice-prefeito do município, Dr. Marcos; o ex-prefeito de Mimoso do Sul, José Carlos Resende; o vice-prefeito de Apiacá, Ricardo Figueiredo; e o vice-prefeito de Cachoeiro de Itapemirim, Júnior Corrêa.

O encontro também contou com a participação de vereadores de diferentes cidades, empresários, lideranças comunitárias e moradores da região.

Durante a reunião, Dr. Bruno Resende destacou a importância do diálogo com a população e das visitas aos municípios como forma de conhecer de perto as principais demandas de cada região.

Segundo ele, ouvir as pessoas é fundamental para a construção de políticas públicas voltadas à melhoria da saúde, da qualidade de vida e do desenvolvimento dos municípios capixabas.

“Foi uma noite de muito diálogo, troca de ideias e esperança. Tive a alegria de conversar com tantas pessoas que acreditam que é possível construir um Espírito Santo mais humano, com mais saúde, oportunidades e qualidade de vida”, afirmou o parlamentar.

A agenda de Dr. Bruno Resende teve sequência neste sábado com visitas aos municípios de Pinheiros e Ecoporanga, no Norte do Espírito Santo.

Nas duas cidades, o deputado cumpriu compromissos com lideranças locais e moradores, dando continuidade às reuniões voltadas à escuta da população e ao levantamento de demandas para diferentes regiões do Estado.