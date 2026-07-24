Dr. Bruno Resende percorre municípios do ABC Capixaba e recebe título de Cidadão Apiacaense
Médico por formação, o deputado destacou que sua atuação parlamentar mantém o mesmo propósito que norteou sua carreira profissional.
O deputado estadual e pré-candidato a deputado federal Dr. Bruno Resende cumpriu agenda nesta quinta-feira (23) no chamado ABC Capixaba, reunindo-se com lideranças políticas e comunitárias dos municípios de Apiacá, Bom Jesus do Norte e São José do Calçado, no Sul do Espírito Santo.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A programação foi marcada por encontros para discussão de demandas da região e pelo recebimento do Título de Cidadão Apiacaense, concedido pela Câmara Municipal de Apiacá.
A homenagem foi proposta pela vereadora Rúbia Rezende de Figueiredo em reconhecimento aos serviços prestados pelo parlamentar ao município, especialmente nas áreas da saúde e do desenvolvimento regional.
Durante a solenidade, Dr. Bruno afirmou que o título representa o fortalecimento de um vínculo construído ao longo dos últimos anos com a população de Apiacá.
“Para mim, essa homenagem consolida um sentimento que carrego há muitos anos: o de também ser apiacaense. É uma honra receber esse reconhecimento e poder continuar contribuindo com o desenvolvimento da cidade”, afirmou.
Médico por formação, o deputado destacou que sua atuação parlamentar mantém o mesmo propósito que norteou sua carreira profissional.
“Não deixei de ser médico. Apenas passei a cuidar das pessoas de uma maneira diferente. Quando destinamos recursos para fortalecer a saúde, investimos na qualidade de vida das famílias. Quando apoiamos a agricultura e outras áreas importantes para os municípios, também estamos promovendo saúde e dignidade para a população”, ressaltou.
Reuniões com lideranças e moradores
Além da cerimônia em Apiacá, a agenda incluiu reuniões com lideranças e moradores para ouvir demandas da região e acompanhar ações desenvolvidas nos municípios. Em Bom Jesus do Norte, Dr. Bruno participou de um encontro com representantes locais, destacando a importância do diálogo permanente entre o mandato e a população.
“Foi mais um bate-papo marcado pela troca de experiências e pelo compromisso de continuar trabalhando pelas pessoas. Saio de Bom Jesus do Norte ainda mais motivado a seguir contribuindo com o desenvolvimento da cidade”, disse.
Durante a visita, o deputado também esteve ao lado do vice-prefeito de Apiacá, Ricardo Figueiredo, em encontro com o vice-prefeito de Bom Jesus do Norte, Marcão Bernardes, oportunidade em que discutiram pautas de interesse regional e o fortalecimento das parcerias entre os municípios.
A agenda também incluiu encontros com lideranças de São José do Calçado, dando continuidade à série de visitas que Dr. Bruno Resende vem realizando em diferentes regiões do Espírito Santo para acompanhar de perto as demandas da população e discutir ações voltadas ao desenvolvimento dos municípios.
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