Dr. Bruno Resende visita municípios e debate demandas regionais no Norte e Noroeste do ES

O deputado estadual e pré-candidato a deputado federal Dr. Bruno Resende cumpriu uma série de compromissos no Norte e Noroeste do Espírito Santo, com visitas a municípios, reuniões com lideranças políticas e encontros com representantes da sociedade civil. A agenda teve como foco o diálogo sobre demandas locais e o fortalecimento de ações voltadas ao desenvolvimento regional.

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A programação começou em Pinheiros, onde o parlamentar esteve acompanhado do médico Dr. Lauro Marques, pré-candidato a deputado estadual. Durante visita ao Mercado Municipal, ambos conversaram com produtores rurais e feirantes sobre medidas para fortalecer a agricultura familiar e impulsionar a economia local.

Na ocasião, Dr. Bruno destacou a destinação de 28 novas barracas de feira para o município, iniciativa voltada ao incentivo do comércio e à valorização dos produtores locais.

Em Conceição da Barra, o deputado visitou a comunidade quilombola de Córrego Grande. No encontro com moradores, o principal tema foi a saúde pública, com ênfase na prevenção e no enfrentamento ao câncer. Durante a reunião, o parlamentar defendeu a ampliação do acesso à informação, ao diagnóstico precoce e aos serviços de saúde.

A agenda também passou pelos municípios de Ecoporanga, Montanha, Mucurici, Ponto Belo e Boa Esperança. Nessas cidades, Dr. Bruno participou de reuniões com vereadores, lideranças comunitárias e representantes de diferentes setores, ocasião em que ouviu reivindicações e discutiu propostas para o desenvolvimento das regiões.

O roteiro incluiu ainda Nova Venécia, onde o deputado visitou o Hospital São Marcos, além de compromissos em Rio Bananal e Linhares.

Segundo o parlamentar, as visitas fazem parte de uma série de agendas realizadas em diversas regiões do Espírito Santo para acompanhar de perto as necessidades dos municípios e fortalecer o diálogo com a população.

“Ouvimos colegas, vereadores, lideranças e a população. Vimos muitos avanços, mas também muitos desafios que ainda precisam ser enfrentados. É por isso que o trabalho não para. Nosso compromisso é continuar presente nos municípios, dialogando e buscando soluções para melhorar a vida das pessoas”, afirmou Dr. Bruno Resende.