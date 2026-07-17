Duelo de gerações: quem vai ficar com o grande troféu?

O desfecho do principal fórum futebolístico do ciclo de quatro anos promete ser um dos mais simbólicos das últimas décadas. O Brasil encerrou sua campanha nas oitavas de final, perdendo para a Noruega em um confronto tenso. Ainda assim, a equipe mostrou bons momentos e deixou uma base para o desenvolvimento futuro da seleção.

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A partida decisiva reúne a atual campeã do mundo, a Argentina, e a atual campeã europeia, a Espanha, em um encontro raro entre as donas dos dois maiores títulos do futebol do planeta.

Na véspera, França e Inglaterra disputarão as medalhas de bronze.

A final: Argentina vs Espanha. O presente encontra o futuro

A culminação do Trofeo del Mundo raramente chega com um enredo tão forte antes do apito inicial. A Argentina chega como atual campeã do mundo e da Copa América; a Espanha, como atual campeã da Europa.

Para a equipe de Lionel Scaloni, abre-se a chance de conquistar algo que o futebol internacional não vê há mais de seis décadas. A Argentina pode se tornar apenas a terceira seleção da história a defender com sucesso a coroa do planeta.

A Espanha, por sua vez, pode completar uma dobradinha única, detendo ao mesmo tempo os títulos de campeã da Europa e do mundo. Só a grande geração espanhola de 2008–2010 conseguiu algo assim.

A principal intriga da final, porém, vai muito além das estatísticas. É o encontro de duas gerações.

Aos 39 anos, Lionel Messi continua reescrevendo a história e quebrando todos os recordes imagináveis. Na semifinal contra a Inglaterra, foram justamente suas duas assistências que viraram um jogo que estava duro em termos de minutos. Primeiro, Enzo Fernández empatou com um chute de longa distância, e depois Lautaro Martínez garantiu a vitória após um cruzamento perfeito do capitão.

Do outro lado do campo está uma equipe cujo símbolo é Lamine Yamal. A jovem estrela da Espanha ainda não impressiona pelo número de participações em gols no maior palco do futebol, mas segue sendo a figura central do sistema ofensivo de Luis de la Fuente. Ao lado de Pedri, Rodri, Fabián Ruiz, Dani Olmo e de todo um grupo de jogadores da nova geração, os espanhóis praticam um futebol em que a interação coletiva vale mais do que os lampejos individuais.

Taticamente, a final promete ser um verdadeiro jogo de xadrez, temperado com as “artes obscuras” e as faltas táticas dos argentinos.

A Espanha certamente vai apostar de novo em longos períodos de posse de bola, pressão alta, movimentação constante e controle da zona central por meio de Rodri e Fabián Ruiz. A Argentina, por sua vez, tradicionalmente se sente confortável sem a bola, aguardando com paciência as oportunidades de transições rápidas e os momentos em que Messi pode encontrar espaço entre as linhas.

A disputa pelo bronze: França vs Inglaterra. Uma medalha que significa muito mais

No papel, é apenas uma disputa pelo terceiro lugar. Na prática, é mais um confronto de grande porte entre gigantes europeus que vieram ao torneio exclusivamente pelo ouro.

Até a semifinal, a França parecia a equipe mais poderosa da competição, mas a Espanha tirou do time de Didier Deschamps sua habitual liberdade no ataque. A derrota por 0 a 2 foi um fim doloroso para o sonho de mais um título, mas não diminuiu em nada a qualidade do elenco.

A Inglaterra viveu um drama próprio. A equipe de Thomas Tuchel esteve a poucos minutos de sua primeira final desde 1966. Ainda assim, uma postura ultracautelosa após abrir o placar, somada a substituições questionáveis da comissão técnica dos Três Leões, permitiu que a Argentina montasse uma virada impressionante e vencesse por 2 a 1.

Há também uma intriga individual.

Kylian Mbappé segue como um dos principais candidatos à Chuteira de Ouro. Antes do fim de semana decisivo, ele divide a liderança da artilharia com Lionel Messi; então, a partida de sábado se torna a última chance do atacante francês de se isolar na frente e adoçar seu torneio com um prêmio individual.

A história também fala a favor do futebol de espetáculo. As disputas pelo bronze nos grandes torneios costumam ser mais abertas, já que a pressão psicológica é bem menor do que na final. Por isso, o duelo entre França e Inglaterra é bem capaz de presentear os torcedores com mais gols do que a partida principal do torneio.

O que esperar do desfecho

A principal intriga do fim de semana não está apenas nos vencedores.

Será que Messi consegue fechar mais um capítulo de sua carreira com um novo título de campeão do mundo? Será que a Espanha confirma de vez que é, hoje, a seleção mais forte do planeta? Será que a França consegue se despedir com dignidade da era Deschamps? Ou será que a Inglaterra, graças ao bronze, adorna sua longa sequência de decepções?

Como os acontecimentos vão se desenrolar de verdade, saberemos ainda neste fim de semana. Você pode acompanhar as estatísticas atualizadas e os momentos-chave do Globe Cup 2026 na 1xBet.

O principal fórum do ciclo de quatro anos nos deu muitas histórias marcantes, heróis inesperados e desfechos dramáticos. Para o nosso país, não foi a melhor campanha, mas esperamos um futuro mais brilhante. Agora restam apenas duas partidas que vão definir o retrato final deste grande fórum do futebol.

Argentina e Espanha estão na final. França e Inglaterra disputam o bronze. E você, aproveite o grande futebol e abra novas fronteiras rumo a vitórias futuras com a 1xBet!