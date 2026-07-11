Duplo homicídio no ES: suspeito de matar pai e filho a facadas é preso
Outras duas pessoas acusadas de terem participado do crime já haviam sido presas preventivamente.
A Polícia Civil prendeu um homem de 36 anos suspeito de matar pai e seu filho, assassinados a facadas em Aracruz. Ele foi encontrado em uma área rural de Linhares, onde, segundo as investigações, estaria escondido após o crime.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A prisão foi realizada durante uma operação da Delegacia Especializada de Homicídios e Proteção à Pessoa (DHPP) de Aracruz. Em seguida, o suspeito foi levado para o sistema prisional.
O crime aconteceu em fevereiro deste ano, no bairro Segatto, em Aracruz. De acordo com a investigação, o duplo homicídio ocorreu após uma discussão.
Outras duas pessoas acusadas de terem participado do crime já haviam sido presas preventivamente.
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