Educação financeira pode integrar o currículo escolar
Os senadores aprovaram o projeto de lei na forma de um texto alternativo apresentado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE).
O plenário do Senado Federal aprovou, na última semana, a inclusão da educação financeira como tema nos currículos dos ensinos fundamental e médio. As informações são da Agência Brasil.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Os senadores aprovaram o projeto de lei na forma de um texto alternativo apresentado pela senadora Teresa Leitão (PT-PE). A proposta determina que o conteúdo seja trabalhado de maneira transversal em disciplinas que já fazem parte da grade escolar, como matemática, história e geografia.
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A educação financeira integra a Base Nacional Comum Curricular desde 2017. Com o projeto, o tema também passa a constar na Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, o que reforça sua aplicação nas escolas.
Cada unidade de ensino terá autonomia para adaptar o assunto ao próprio projeto pedagógico e à realidade local. A medida busca evitar a criação de novas disciplinas e a sobrecarga dos estudantes.
A relatora também ampliou a proposta para incluir ações de educação fiscal, previdenciária e securitária promovidas pelo poder público.
Dessa forma, os alunos poderão aprender sobre a importância dos impostos no financiamento dos serviços públicos, além de conhecer o funcionamento da previdência social e dos seguros.
Como o Senado modificou o texto, a proposta retornará à Câmara dos Deputados para uma nova análise.
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