Eleições 2026: convocação dos mesários no ES será iniciada na última semana de julho
A Justiça Eleitoral enviará as convocações por e-mail e SMS aos eleitores selecionados.
O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) começará, na última semana de julho, a convocar os mesários que atuarão nas Eleições 2026. A Justiça Eleitoral enviará as convocações por e-mail e SMS aos eleitores selecionados.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
De acordo com o órgão, cada convocado receberá uma mensagem oficial com um código pessoal. Em seguida, deverá acessar o site do TRE-ES e informar esse código para consultar todas as informações sobre a convocação, como o local de atuação e as orientações para o dia da eleição.
O TRE-ES alerta que ainda não iniciou o envio das convocações. Por isso, os eleitores devem aguardar o contato oficial da Justiça Eleitoral e desconfiar de mensagens recebidas antes do início do cronograma.
Os mesários são responsáveis por organizar os trabalhos nas seções eleitorais, identificar os eleitores e garantir o correto funcionamento da votação durante as Eleições 2026.
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