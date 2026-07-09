Eleições 2026: convocação dos mesários no ES será iniciada na última semana de julho

O Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES) começará, na última semana de julho, a convocar os mesários que atuarão nas Eleições 2026. A Justiça Eleitoral enviará as convocações por e-mail e SMS aos eleitores selecionados.

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De acordo com o órgão, cada convocado receberá uma mensagem oficial com um código pessoal. Em seguida, deverá acessar o site do TRE-ES e informar esse código para consultar todas as informações sobre a convocação, como o local de atuação e as orientações para o dia da eleição.

O TRE-ES alerta que ainda não iniciou o envio das convocações. Por isso, os eleitores devem aguardar o contato oficial da Justiça Eleitoral e desconfiar de mensagens recebidas antes do início do cronograma.

Os mesários são responsáveis por organizar os trabalhos nas seções eleitorais, identificar os eleitores e garantir o correto funcionamento da votação durante as Eleições 2026.