Eleições 2026 no Espírito Santo: quem não tem biometria poderá votar?
As regras para a biometria nas Eleições 2026 já foram definidas. Veja o que muda para os eleitores capixabas este ano
A biometria continuará sendo uma das principais ferramentas de segurança nas Eleições 2026 e será utilizada em todas as seções eleitorais do Espírito Santo, assim como no restante do país. A tecnologia permite confirmar a identidade do eleitor antes da liberação do voto, reduzindo o risco de fraudes e reforçando a confiabilidade do processo eleitoral.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Apesar de o procedimento ser obrigatório para a Justiça Eleitoral, o eleitor capixaba que ainda não cadastrou a biometria não perderá o direito de votar. As regras foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e valem para todos os municípios do Espírito Santo, de Vitória a Cachoeiro de Itapemirim, passando por Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares e Colatina.
Como vai funcionar a biometria nas eleições no Espírito Santo?
Durante a votação, o eleitor deverá apresentar um documento oficial com foto ou o aplicativo e-Título com fotografia. Em seguida, caso possua biometria cadastrada, será solicitado que coloque o dedo no leitor biométrico da urna eletrônica para confirmar sua identidade antes da liberação do voto.
A medida está prevista na Resolução TSE nº 23.759/2026 e será aplicada em todas as seções eleitorais do Brasil.
Quem não tem biometria poderá votar?
Sim. Os eleitores do Espírito Santo que ainda não realizaram o cadastramento biométrico poderão votar normalmente.
Após a confirmação da identidade pela mesa receptora, a votação será autorizada. Ao fim da eleição, a Justiça Eleitoral orientará o eleitor a comparecer ao cartório eleitoral para realizar o cadastro biométrico.
O que acontece se a urna não reconhecer a impressão digital?
O não reconhecimento da biometria também não impede o voto.
Inicialmente, a leitura da impressão digital poderá ser repetida até quatro vezes. Se a identificação continuar sem sucesso, os mesários farão uma nova conferência dos dados do eleitor, incluindo a confirmação do ano de nascimento.
Caso as informações estejam corretas, o voto será liberado normalmente. O eleitor deverá assinar o caderno de votação — ou registrar a impressão digital, quando não puder assinar — e será orientado posteriormente a atualizar seus dados biométricos junto à Justiça Eleitoral.
Por que a biometria aumenta a segurança das eleições?
A biometria funciona como uma camada extra de segurança na identificação dos eleitores.
Depois da conferência dos documentos, a urna eletrônica valida a impressão digital antes de permitir a votação. Com isso, torna-se mais difícil que uma pessoa tente votar utilizando a identidade de outra.
Além disso, quando houver dúvidas sobre a identidade do eleitor, a legislação prevê procedimentos adicionais de conferência para garantir que apenas o titular do título eleitoral possa votar.
Quais dados são coletados no cadastro biométrico?
Durante o atendimento da Justiça Eleitoral para emissão, revisão ou transferência do título de eleitor, são registrados:
- fotografia no padrão internacional ICAO;
- impressões digitais dos dez dedos (quando não houver impedimento físico);
- assinatura digitalizada, quando aplicável.
Essas informações passam a integrar o cadastro eleitoral e são utilizadas exclusivamente para tornar a identificação do eleitor mais segura.
O que os eleitores do Espírito Santo precisam saber
A principal orientação para os eleitores capixabas é verificar se a situação eleitoral está regular antes das Eleições 2026. Quem já possui biometria cadastrada fará a identificação pela impressão digital normalmente. Já aqueles que ainda não realizaram o cadastro poderão votar após a confirmação da identidade, sem prejuízo ao exercício do direito ao voto.
A biometria representa mais uma etapa de proteção do processo eleitoral, mas a ausência do cadastro ou eventuais falhas na leitura da impressão digital não impedem a participação do eleitor nas eleições. Essa garantia está prevista nas normas da Justiça Eleitoral e será aplicada em todas as zonas eleitorais do Espírito Santo.
Você no aquinoticias.com
Presenciou algo importante na sua cidade? Tem uma denúncia, reclamação ou um vídeo exclusivo? Sua sugestão pode virar notícia. Envie agora para o nosso WhatsApp: (28) 99991-7726