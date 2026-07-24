Eleições 2026 no Espírito Santo: quem não tem biometria poderá votar?

A biometria continuará sendo uma das principais ferramentas de segurança nas Eleições 2026 e será utilizada em todas as seções eleitorais do Espírito Santo, assim como no restante do país. A tecnologia permite confirmar a identidade do eleitor antes da liberação do voto, reduzindo o risco de fraudes e reforçando a confiabilidade do processo eleitoral.

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Apesar de o procedimento ser obrigatório para a Justiça Eleitoral, o eleitor capixaba que ainda não cadastrou a biometria não perderá o direito de votar. As regras foram definidas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE) e valem para todos os municípios do Espírito Santo, de Vitória a Cachoeiro de Itapemirim, passando por Serra, Vila Velha, Cariacica, Linhares e Colatina.

Como vai funcionar a biometria nas eleições no Espírito Santo?

Durante a votação, o eleitor deverá apresentar um documento oficial com foto ou o aplicativo e-Título com fotografia. Em seguida, caso possua biometria cadastrada, será solicitado que coloque o dedo no leitor biométrico da urna eletrônica para confirmar sua identidade antes da liberação do voto.

A medida está prevista na Resolução TSE nº 23.759/2026 e será aplicada em todas as seções eleitorais do Brasil.

Quem não tem biometria poderá votar?

Sim. Os eleitores do Espírito Santo que ainda não realizaram o cadastramento biométrico poderão votar normalmente.

Após a confirmação da identidade pela mesa receptora, a votação será autorizada. Ao fim da eleição, a Justiça Eleitoral orientará o eleitor a comparecer ao cartório eleitoral para realizar o cadastro biométrico.

O que acontece se a urna não reconhecer a impressão digital?

O não reconhecimento da biometria também não impede o voto.

Inicialmente, a leitura da impressão digital poderá ser repetida até quatro vezes. Se a identificação continuar sem sucesso, os mesários farão uma nova conferência dos dados do eleitor, incluindo a confirmação do ano de nascimento.

Caso as informações estejam corretas, o voto será liberado normalmente. O eleitor deverá assinar o caderno de votação — ou registrar a impressão digital, quando não puder assinar — e será orientado posteriormente a atualizar seus dados biométricos junto à Justiça Eleitoral.

Por que a biometria aumenta a segurança das eleições?

A biometria funciona como uma camada extra de segurança na identificação dos eleitores.

Depois da conferência dos documentos, a urna eletrônica valida a impressão digital antes de permitir a votação. Com isso, torna-se mais difícil que uma pessoa tente votar utilizando a identidade de outra.

Além disso, quando houver dúvidas sobre a identidade do eleitor, a legislação prevê procedimentos adicionais de conferência para garantir que apenas o titular do título eleitoral possa votar.

Quais dados são coletados no cadastro biométrico?

Durante o atendimento da Justiça Eleitoral para emissão, revisão ou transferência do título de eleitor, são registrados:

fotografia no padrão internacional ICAO;

impressões digitais dos dez dedos (quando não houver impedimento físico);

assinatura digitalizada, quando aplicável.

Essas informações passam a integrar o cadastro eleitoral e são utilizadas exclusivamente para tornar a identificação do eleitor mais segura.

O que os eleitores do Espírito Santo precisam saber

A principal orientação para os eleitores capixabas é verificar se a situação eleitoral está regular antes das Eleições 2026. Quem já possui biometria cadastrada fará a identificação pela impressão digital normalmente. Já aqueles que ainda não realizaram o cadastro poderão votar após a confirmação da identidade, sem prejuízo ao exercício do direito ao voto.

A biometria representa mais uma etapa de proteção do processo eleitoral, mas a ausência do cadastro ou eventuais falhas na leitura da impressão digital não impedem a participação do eleitor nas eleições. Essa garantia está prevista nas normas da Justiça Eleitoral e será aplicada em todas as zonas eleitorais do Espírito Santo.