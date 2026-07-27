Eleições 2026: setor produtivo do ES defende continuidade de políticas públicas e aponta prioridades

O Fórum de Entidades e Federações (FEF) divulgou nesta segunda-feira (27) o manifesto “O Futuro do Espírito Santo Exige Compromisso”, documento que apresenta sete pilares considerados estratégicos para orientar o debate das eleições de 2026 e defender a continuidade das políticas públicas de longo prazo no Estado.

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Assinado pelas entidades que integram o FEF e pelo Movimento Empresarial Espírito Santo (ES em Ação), o texto sustenta que o desenvolvimento capixaba é resultado de planejamento, estabilidade institucional e cooperação entre os setores público e privado. O objetivo é contribuir para um debate eleitoral centrado em propostas voltadas ao crescimento econômico e à melhoria da qualidade de vida da população.

No manifesto, as entidades afirmam que “o Espírito Santo aprendeu, nas últimas décadas, que desenvolvimento não acontece por acaso” e defendem que o avanço do Estado é consequência de “escolhas coletivas, compromisso institucional e capacidade de planejamento”.

Documento relembra crise institucional e recuperação do Estado

O texto faz um resgate da trajetória política e institucional do Espírito Santo, lembrando a crise enfrentada há cerca de três décadas e o processo de reconstrução iniciado no começo dos anos 2000.

De acordo com o FEF, a mobilização da sociedade organizada, de lideranças políticas, empresariais e religiosas foi decisiva para restabelecer a normalidade democrática e fortalecer instituições voltadas ao desenvolvimento do Estado.

“As entidades lembram que, naquele período, o Espírito Santo esteve ‘à beira de uma intervenção federal, em função da degradação de nossas instituições’, cenário que, segundo o documento, foi superado após sucessivos governos e uma agenda de responsabilidade fiscal e planejamento.”

O manifesto também destaca que o Estado passou a ser reconhecido nacionalmente por sua gestão fiscal, pelos investimentos em infraestrutura e pela evolução dos indicadores de educação, saúde, segurança pública e qualidade de vida.

Planejamento de longo prazo é apontado como diferencial

Um dos principais pontos defendidos pelo documento é a preservação do modelo de planejamento estratégico adotado pelo Espírito Santo.

Conforme explica o manifesto, esse processo começou com o ES 2025, evoluiu para o ES 2030 e atualmente é conduzido pelo Plano ES 500 Anos, instituído pela Lei Estadual nº 12.375/2025.

O manifesto ressalta que a governança do plano reúne representantes do setor produtivo, do poder público, da sociedade civil e da academia, incluindo instituições como o ES em Ação, Federação das Indústrias do Espírito Santo (Findes), Federação do Comércio de Bens, Serviços e Turismo do Espírito Santo (Fecomércio-ES), Federação da Agricultura e Pecuária do Espírito Santo (Faes), Federação das Empresas de Transportes do Estado do Espírito Santo (Fetransportes), Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes), Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), Instituto Jones dos Santos Neves (IJSN), Assembleia Legislativa, Tribunal de Justiça, Ministério Público e organizações do terceiro setor.

Segundo o documento, aproximadamente 1,7 mil pessoas, representando 230 instituições, participaram da construção do planejamento estratégico estadual.

Para o FEF, esse modelo de governança fortalece a segurança institucional, amplia a transparência e contribui para a atração de investimentos privados.

Setor produtivo apresenta sete compromissos para o próximo ciclo político

No manifesto, o Fórum de Entidades e Federações ainda afirma que o cenário positivo vivido pelo Espírito Santo “não está contratado” e depende da manutenção de políticas públicas estruturantes.

Por isso, o setor produtivo apresenta sete prioridades que considera fundamentais para serem assumidas pelos futuros governantes.

São elas:

Planejamento de longo prazo e continuidade das políticas de Estado;

Educação, qualificação profissional, inclusão produtiva e qualidade de vida;

Competitividade, infraestrutura e fortalecimento do ambiente de negócios;

Inovação, sustentabilidade, desenvolvimento regional e turismo sustentável;

Governança, transparência e segurança institucional;

Segurança pública, prevenção da violência e fortalecimento das instituições;

Saúde integral e ampliação da qualidade de vida.

Esses pilares buscam garantir previsibilidade para investidores, ampliar oportunidades de emprego, fortalecer a competitividade da economia capixaba e preparar o Estado para os desafios tecnológicos, ambientais e sociais das próximas décadas.

Entidades defendem debate qualificado durante as eleições

Na parte final do manifesto, o Fórum afirma que pretende contribuir para um debate eleitoral baseado em propostas estruturantes e não apenas em temas conjunturais.

“O desenvolvimento é uma construção coletiva e permanente, que depende da participação consciente de cada cidadão”, afirma o documento.

As entidades também convidam outras organizações da sociedade civil a participarem da discussão sobre o futuro do Espírito Santo e defendem que as eleições representam uma oportunidade para preservar e aperfeiçoar as conquistas alcançadas pelo Estado.

Segundo o manifesto, a manutenção da estabilidade institucional e do planejamento estratégico será decisiva para assegurar desenvolvimento econômico, geração de empregos e melhoria da qualidade de vida da população capixaba nos próximos anos.