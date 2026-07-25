Em convenção do PSB, Ricardo Ferraço reforça compromisso de continuar projeto liderado por Casagrande

O governador Ricardo Ferraço (MDB) participou, na manhã deste sábado (25), da Convenção do Partido Socialista Brasileiro (PSB), realizada no Espaço Patrick Ribeiro, em Vitória. Durante o evento, foram homologados os candidatos da legenda para as eleições de outubro, com destaque para a candidatura do ex-governador Renato Casagrande ao Senado Federal, cargo que ocupou entre 2006 e 2010.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Ao discursar, Ricardo destacou a confiança recebida de Casagrande para conduzir o projeto político iniciado em seus governos e reafirmou o compromisso de manter os princípios que, segundo ele, contribuíram para a transformação do Espírito Santo nos últimos anos.

“Tenho muito orgulho de ser pré-candidato do nosso sempre governador Renato Casagrande. Me comprometo com todo o Espírito Santo a manter os mesmos valores e princípios, a seguir governando com humildade, com diálogo e respeito a tudo o que estamos construindo. Vou manter o Espírito Santo longe dessa briga ideológica que não nos leva a lugar nenhum. Somos 100% Espírito Santo e vou colocar toda minha energia para seguir transformando este Estado”, afirmou.

Ricardo também ressaltou que assumiu um governo organizado e com capacidade de investimento, o que, em sua avaliação, permitirá ampliar as entregas à população. “Recebi esse Governo organizado e com capacidade de investimento e, desta forma, poderemos ir ainda mais longe. Juntos, vamos seguir transformando o nosso querido Espírito Santo”, completou.

Em sua fala, Renato Casagrande destacou o legado de suas gestões e afirmou que o Estado inicia um novo ciclo político, sustentado pelo diálogo, pelo equilíbrio e pela capacidade de construir consensos.

“Estamos abrindo um novo ciclo neste Estado e esse começo tem muita dedicação às pessoas. Queremos nosso Estado cada vez mais alto e com muito mais conquistas. Nossa premissa foi ter equilíbrio, diálogo e capacidade de juntar, e isso propiciou que pudéssemos chegar a esse ponto de sermos referência em diversas áreas”, disse.

Casagrande também ressaltou o reconhecimento nacional alcançado pelo Espírito Santo ao longo dos últimos anos. “Conquistamos para este Estado uma posição de respeito, de protagonismo. Por onde vamos fora do Espírito Santo, quando dizemos que somos daqui, vemos nos olhos das pessoas o quanto elas nos respeitam. Saímos da invisibilidade e hoje mostramos ao Brasil que existe uma outra forma de trabalhar que não seja dividindo.”

Ao encerrar o discurso, o ex-governador destacou a parceria construída com Ricardo Ferraço. “Sempre tive a ajuda valorosa dos meus vices e, junto de Ricardo, fizemos neste último mandato uma transformação neste Estado”, concluiu.