Empate técnico marca corrida pelo Governo do ES, aponta Quaest

A corrida eleitoral para o comando do Governo do Estado do Espírito Santo segue aberta sem a presença de um nome com distância confortável, é o que aponta pesquisa Quaest, divulgada pelo site de A Gazeta, nesta quinta-feira (16).

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No estudo estimulado, o atual governador do Estado Ricardo Ferraço (MDB) aparece na frente com 21% das intenções de voto, com uma leve vantagem de três pontos percentuais em relação aos adversários Lorenzo Pazolini (Republicanos) e Paulo Hartung (PSD), que têm 19% cada. Como a margem de erro é de três pontos percentuais para mais ou para menos, os três candidatos estão tecnicamente empatados.

A pesquisa também mostra que outros pré-candidatos ainda têm espaço na disputa. O senador Magno Malta (PL) registra 12% das intenções de voto, enquanto o deputado federal Helder Salomão (PT) alcança 8%. Outros 13% dos entrevistados disseram que ainda não decidiram o voto, e 8% afirmaram que pretendem votar em branco ou anular.

Outros cenários

A Quaest também analisou cenários sem a participação de alguns dos principais nomes cotados para disputar o Palácio Anchieta. Nos dois casos, Ricardo Ferraço amplia a vantagem sobre os adversários.

No cenário sem o ex-governador Paulo Hartung (PSD), Ferraço sobe para 28% das intenções de voto. Na sequência aparecem Lorenzo Pazolini (Republicanos), com 21%, e o senador Magno Malta (PL), com 15%. O deputado federal Helder Salomão (PT) registra 10%.

Indecisos somam 13% e os que afirmam que vão votar branco ou anular também totalizam 13%.

Já na simulação sem Paulo Hartung e Magno Malta, Ricardo Ferraço alcança 37% das intenções de voto. Lorenzo Pazolini aparece em segundo lugar, com 25%, enquanto Helder Salomão soma 11%.

A pesquisa Quaest sobre o cenário eleitoral no Espírito Santo, contratada por A Gazeta, foi realizada entre os dias 10 e 13 de julho, com 804 entrevistas. O nível de confiança utilizado é de 95% e a margem de erro é de 3 pontos percentuais para mais ou para menos. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral do Espírito Santo (TRE-ES), sob o protocolo ES-07211/2026.