Empresa interditada é flagrada em funcionamento pela Polícia Civil na Serra

Uma empresa localizada às margens da Rodovia Mário Covas, no km 279, em Jacuhy, na Serra, foi alvo de uma operação da Polícia Civil na manhã desta quarta-feira (1º). Segundo a corporação, o local continuava funcionando mesmo após uma interdição administrativa determinada pelo Instituto Estadual de Meio Ambiente (Iema).

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A ação foi conduzida pela Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente (DEPMA) e teve início após denúncias anônimas feitas pelo Disque-Denúncia 181. As informações apontavam possíveis crimes ambientais e o descumprimento da interdição aplicada ao empreendimento.

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Durante a fiscalização, os policiais constataram que a empresa permanecia em atividade. No local, foram encontrados mais de 235 veículos pesados estacionados, além da continuidade de obras de aterro.

De acordo com a Polícia Civil, a interdição havia sido imposta pelo Iema após constatações feitas pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente da Serra. Mesmo assim, a empresa teria mantido as atividades no local.

Os responsáveis pelo empreendimento foram conduzidos à sede da Delegacia Especializada de Proteção ao Meio Ambiente, onde prestaram esclarecimentos.

Contra a empresa, foi lavrado um Termo Circunstanciado pela suposta prática de crimes previstos na Lei de Crimes Ambientais e no Código Penal. Um dos enquadramentos trata do funcionamento de atividade potencialmente poluidora sem autorização ou em desacordo com determinação legal. O outro se refere ao crime de desobediência.

As investigações continuam para apurar as circunstâncias do caso e eventuais responsabilidades.