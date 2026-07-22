Empresas abrem quatro vagas de emprego e estágio

Empresas divulgaram quatro oportunidades para profissionais e estudantes. As seleções contemplam uma vaga de estágio e três postos de trabalho.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

As chances são para técnico de segurança do trabalho, estagiário de compras, analista técnico de obras e polidor de máquina automática. Os interessados devem observar os requisitos e enviar o currículo pelos canais informados em cada processo.

Leia também: MPF/ES abre estágio com bolsas de até R$ 2.640; veja como participar

Técnico de Segurança do Trabalho

A AG3 Solutions está contratando técnico de segurança do trabalho. O candidato precisa ter curso técnico completo na área e registro ativo no Ministério do Trabalho e Emprego (MTE).

A empresa também exige experiência em segurança do trabalho, preferencialmente em ambiente industrial. O profissional deve conhecer as Normas Regulamentadoras e ter domínio do Pacote Office.

A vaga ainda pede experiência com inspeções, auditorias, treinamentos e gestão de documentos de Saúde e Segurança do Trabalho (SST). Boa comunicação, organização e postura preventiva completam o perfil procurado. A empresa disponibilizou o número (28) 99992-4164 para contato.

Estágio na área de compras

A Imerys, em parceria com a AG3 Solutions, abriu uma oportunidade de estágio no setor de compras. Podem participar candidatos com curso superior em andamento ou concluído.

O estagiário vai apoiar os processos de compras locais, principalmente nas categorias de mineração e produtos químicos. Também vai negociar com fornecedores de serviços, equipamentos e materiais.

Entre as atividades estão a elaboração de controles, gráficos, apresentações, indicadores e análises estatísticas. O selecionado também acompanhará as compras das unidades da Imerys na América do Sul. A empresa procura uma pessoa interessada em desenvolver habilidades de negociação, análise de dados e gestão de processos.

Os candidatos devem enviar o currículo pelo WhatsApp (28) 99992-4164, aos cuidados de Thaynara Azevedo.

Analista Técnico de Obras

A Cajugram está contratando analista técnico de obras para trabalhar em Mimoso do Sul. O profissional será responsável por elaborar orçamentos técnicos de peças em rochas naturais. Também deverá interpretar projetos arquitetônicos e estruturais, calcular medidas e acompanhar a execução da produção.

A rotina inclui atendimento aos clientes, acompanhamento de pedidos, prazos e carregamentos. O contratado também vai conferir a qualidade dos materiais acabados.

A empresa exige formação técnica completa em Edificações, Produção, Projetos ou áreas relacionadas. Curso superior em Engenharia Civil, Engenharia de Produção, Arquitetura ou áreas afins será considerado um diferencial.

O candidato precisa ter experiência com orçamentos técnicos, conhecimento em projetos, domínio do AutoCAD, Excel intermediário ou avançado e Carteira Nacional de Habilitação. Os currículos devem ser enviados para [email protected].

Polidor de máquina automática

A Terra Granitos abriu uma vaga para polidor de máquina automática. A empresa exige experiência na função. O local de trabalho fica na rua Ercy Dias Santana, número 77, no bairro Morro Grande, em Cachoeiro de Itapemirim.

Os interessados podem enviar o currículo para [email protected]. A empresa também disponibilizou o telefone (28) 3511-9095.