Encontro Marcado: Tyago Hoffmann debate ideias e ouve a população em Guarapari

Guarapari recebe nesta quinta-feira, 9 de julho, mais uma edição do Encontro Marcado, iniciativa do deputado estadual e pré-candidato a deputado federal Tyago Hoffmann. O encontro será realizado às 18h30, no Guará Eventos, localizado na Avenida Antônio Guimarães, 118, no bairro Itapebussu.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Natural de Guarapari, Tyago destaca que o evento tem como principal objetivo fortalecer o diálogo com a população, ouvir sugestões e discutir ideias para o futuro do Espírito Santo. A proposta é reunir moradores, lideranças comunitárias, representantes de diversos setores e apoiadores em um momento de escuta e construção coletiva.

“Grandes resultados começam com boas ideias e muita escuta. Quero estar perto das pessoas, ouvir suas demandas e construir, junto com a população, caminhos para que o Espírito Santo continue avançando”, afirma Tyago Hoffmann.

Economista, professor universitário e ex-secretário de Estado da Saúde, Tyago Hoffmann exerce atualmente o mandato de deputado estadual e tem atuação voltada para áreas como saúde, educação, geração de empregos, turismo, inclusão e fortalecimento do terceiro setor.

O evento é aberto ao público.

Serviço

Encontro Marcado com Tyago Hoffmann

Data: 9 de julho (quinta-feira)

Horário: 18h30

Local: Guará Eventos

Endereço: Avenida Antônio Guimarães, 118, Itapebussu, Guarapari.