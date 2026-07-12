Enfermeira de Muniz Freire representa o ES no maior congresso de saúde pública do mundo

A coordenadora da Casa Rosa de Muniz Freire, enfermeira Graziella Rodrigues Fejoli da Silva, foi selecionada para representar o Espírito Santo no XXXIX Congresso Nacional do Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde (Conasems), considerado o maior evento de saúde pública do mundo.

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O congresso será realizado entre os dias 12 e 15 de julho, em Porto Alegre (RS), reunindo gestores, profissionais e especialistas de todo o país para discutir estratégias voltadas ao fortalecimento do Sistema Único de Saúde (SUS).

A participação da profissional representa um importante reconhecimento ao trabalho desenvolvido pela saúde pública de Muniz Freire e coloca o município em evidência no cenário nacional.

Graziella foi escolhida pelo Hospital Sírio-Libanês em razão do desempenho e do engajamento demonstrados durante sua atuação no Projeto PROADI REDES, desenvolvido no biênio 2025/2026.

O Programa de Apoio ao Desenvolvimento Institucional do Sistema Único de Saúde (PROADI-SUS) é uma parceria entre o Ministério da Saúde e hospitais de excelência do país, entre eles o Hospital Sírio-Libanês, com o objetivo de fortalecer o SUS por meio da qualificação da gestão, da assistência e da organização das redes de atenção à saúde.

No Espírito Santo, o projeto foi desenvolvido na região Sul, envolvendo os 26 municípios da região de saúde, com foco na organização da rede de cuidado aos pacientes com doenças crônicas, especialmente aqueles diagnosticados com hipertensão arterial. Durante todo o processo, Graziella representou o município de Muniz Freire, contribuindo diretamente para a implantação das estratégias e para a qualificação da assistência prestada à população.

A seleção para o congresso ocorreu por critérios técnicos e meritocráticos. O projeto foi executado simultaneamente nos estados do Espírito Santo, Paraíba e Rio Grande do Sul, sendo disponibilizada apenas uma vaga para cada estado. A indicação da enfermeira de Muniz Freire foi resultado do reconhecimento ao trabalho desenvolvido ao longo das atividades do PROADI REDES.

Durante o congresso, Graziella apresentará a experiência desenvolvida no Espírito Santo, compartilhando os resultados alcançados e participando de debates com representantes de diferentes estados sobre estratégias para fortalecer a governança regional e o cuidado integral aos usuários do SUS.

Com mais de 21 anos de atuação na enfermagem, Graziella Rodrigues Fejoli da Silva é formada pelo Centro Universitário São Camilo e especialista em Atenção Primária à Saúde (APS) e Estratégia Saúde da Família (ESF). Ao longo da carreira, atuou em hospitais de referência do Estado, como o Hospital Estadual Dório Silva e o Hospital de Jerônimo Monteiro, ocupando cargos de gestão em setores de alta complexidade, além de exercer funções de liderança nos municípios de Muniz Freire, Guaçuí e Castelo. Atualmente, coordena a Casa Rosa de Muniz Freire, desenvolvendo ações voltadas ao fortalecimento da saúde da mulher e da atenção integral à população.

Para Graziella, participar do Congresso Nacional do Conasems representa uma oportunidade de compartilhar boas práticas e levar o nome de Muniz Freire para um dos mais importantes espaços de debate sobre a saúde pública brasileira.

“Representar o Espírito Santo e, principalmente, o município de Muniz Freire em um evento dessa dimensão é uma grande honra e uma responsabilidade ainda maior. Essa participação demonstra que o trabalho desenvolvido por nossa equipe tem alcançado resultados relevantes e reconhecidos nacionalmente. Será uma oportunidade de compartilhar nossas experiências, aprender com outros gestores e profissionais e trazer novos conhecimentos que possam fortalecer ainda mais a assistência prestada à nossa população. Levar o nome de Muniz Freire ao maior congresso de saúde pública do mundo é motivo de muito orgulho e reforça o compromisso de todos que trabalham diariamente pelo fortalecimento do SUS”, destacou a enfermeira.

O prefeito Dito Silva ressaltou que a seleção da profissional é motivo de orgulho para toda a administração municipal e evidencia a qualidade dos serviços prestados pela rede de saúde.

“Ver uma servidora do nosso município representar o Espírito Santo em um congresso dessa magnitude é motivo de grande satisfação. Essa conquista é resultado da dedicação, da competência e do compromisso da Graziella com a saúde pública, mas também reflete o trabalho coletivo desenvolvido por toda a nossa equipe. Investir na qualificação dos nossos profissionais é investir diretamente na qualidade do atendimento oferecido à população. Tenho certeza de que ela representará muito bem Muniz Freire e retornará com novos conhecimentos que contribuirão para fortalecer ainda mais o nosso sistema de saúde”, afirmou o prefeito.

A secretária municipal de Saúde, Rita Fontes, destacou que o reconhecimento alcançado pela enfermeira demonstra que o município está no caminho certo na busca pela qualificação permanente dos serviços.

“A participação da Graziella no Congresso do Conasems representa o reconhecimento de um trabalho sério, comprometido e baseado em evidências. É uma conquista que valoriza não apenas a profissional, mas toda a equipe da Secretaria Municipal de Saúde, que diariamente se dedica a oferecer um atendimento cada vez mais humanizado e eficiente. Essa troca de experiências com profissionais de todo o Brasil certamente trará importantes contribuições para continuarmos aprimorando a assistência prestada à nossa população”, enfatizou a secretária.

Além dos debates e painéis técnicos, o XXXIX Congresso Nacional do Conasems também sediará a 21ª Mostra “Brasil, Aqui Tem SUS”, espaço destinado à apresentação de experiências exitosas desenvolvidas pelos municípios brasileiros, consolidando o evento como uma das principais vitrines da saúde pública nacional.

A participação de Graziella reforça o protagonismo de Muniz Freire na construção de políticas públicas de saúde e evidencia o compromisso da administração municipal com a qualificação da assistência, a valorização dos profissionais e o fortalecimento do Sistema Único de Saúde.