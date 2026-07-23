Equipamento avaliado em até R$ 7 mil furtado em Marataízes é recuperado pela PM

Uma bateria avaliada entre R$ 5 mil e R$ 7 mil, furtada de uma torre de telecomunicações em Marataízes, foi recuperada pela Polícia Militar na manhã de quarta-feira (22), no bairro Santos Reis, em Vitória. O rastreador instalado no equipamento ajudou os agentes a localizar o material.

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Durante a ocorrência, os militares também encontraram entre 15 e 20 baterias do mesmo modelo, além de células retiradas das carcaças e estruturas identificadas com logomarcas de diferentes empresas de telefonia. A polícia suspeita que parte do material tenha origem ilícita.

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O furto da bateria ocorreu na noite de terça-feira (21). Representantes da operadora responsável pelo equipamento acionaram o Centro Integrado Operacional de Defesa Social (Ciodes) após o sistema de rastreamento indicar uma loja de som automotivo na capital.

Equipes do 1º Batalhão da Polícia Militar foram até o endereço para verificar a denúncia. Um funcionário autorizou a entrada dos agentes no estabelecimento.

No interior do imóvel, os policiais localizaram a bateria furtada em Marataízes. Durante as buscas, as equipes encontraram outros equipamentos semelhantes e diversas peças já desmontadas.

Representantes de outras operadoras acompanharam a ação e relataram registros de furtos com características semelhantes. Existe a possibilidade de que parte das baterias encontradas também pertença às empresas.

Todo o material foi apreendido. A Polícia Civil do Espírito Santo investiga a procedência dos equipamentos e as circunstâncias em que eles chegaram ao estabelecimento.