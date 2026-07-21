Escritor capixaba lança nova edição do e-book “O trote da lista”
Romance de Maxwell dos Santos aborda racismo estrutural, desigualdade educacional e a luta de uma jovem negra para cursar Medicina.
O jornalista e escritor Maxwell dos Santos lança uma edição revista e ampliada do e-book O trote da lista, romance publicado originalmente em 2021.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A nova versão chega ao público durante o Julho das Pretas, período dedicado à valorização da história, da luta e das contribuições das mulheres negras. O lançamento também antecede o Dia Internacional da Mulher Negra Latino-Americana e Caribenha, celebrado em 25 de julho.
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Com aproximadamente 48 mil palavras, a nova edição recebeu revisão textual, ampliação de cenas e aprofundamento do desenvolvimento dos personagens. As mudanças preservam a essência da narrativa original e tornam a leitura mais envolvente.
Romance aborda racismo e desigualdade educacional
Ambientado no Espírito Santo, o romance acompanha a trajetória de Leiliane, uma jovem negra, estudante de escola pública, que sonha em cursar Medicina em uma universidade pública.
A vida da personagem muda quando sua inscrição no Sistema de Seleção Unificada (SiSU) é sabotada durante um trote cruel. A partir desse episódio, a narrativa retorna ao passado para apresentar a história de seus pais, Reginaldo e Catherine.
A trajetória da família é marcada por pobreza, preconceito, exploração, violência psicológica e resistência.
Ao longo da obra, o leitor acompanha debates sobre racismo estrutural, desigualdade educacional, elitismo acadêmico, violência de gênero, abuso de poder, fanatismo religioso e educação como instrumento de transformação social.
Sem abandonar o drama e a emoção, o romance propõe uma reflexão sobre os obstáculos enfrentados por milhares de jovens brasileiros na busca por oportunidades.
Protagonismo de mulheres negras
O lançamento durante o Julho das Pretas reforça a relação da obra com temas como igualdade racial, direito à educação, representatividade e protagonismo de mulheres negras.
Por meio da trajetória de Leiliane, o livro apresenta uma personagem que simboliza a esperança de transformação e ascensão social por meio do conhecimento.
Sobre o autor
Maxwell dos Santos nasceu em Vitória, no Espírito Santo, em 1986, onde reside atualmente. É jornalista, radialista, designer gráfico, professor de Linguagens e Ciências Humanas e servidor público da Prefeitura de Cariacica desde 2017.
Também atua como editor-chefe do portal Marramaque.
Maxwell é licenciado em Letras/Português pelo Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes), especialista em Revisão de Textos pela Facuminas e mestre em Tecnologias Emergentes em Educação pela MUST University.
Atualmente, cursa pós-graduação em Escrita Criativa, Roteiro e Multiplataformas pela Faculdade Novoeste.
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