Julho das Pretas reúne saúde, cultura e empreendedorismo em Cachoeiro
Com o tema “Fortalecer é cuidar, empreender é transformar”, a iniciativa busca valorizar as mulheres negras da região.
A programação do Julho das Pretas em Cachoeiro vai reunir empreendedorismo, qualificação profissional, saúde e cultura. O evento acontece na próxima quinta-feira (23), das 13h às 17h, na quadra do bairro Bela Vista.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
Com o tema “Fortalecer é cuidar, empreender é transformar”, a iniciativa busca valorizar as mulheres negras da região. As participantes poderão conhecer negócios liderados por empreendedoras locais.
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No encontro também haverá venda de artesanato, alimentos e produtos autorais. A proposta é divulgar talentos e apoiar a produção das mulheres que participam da programação.
Cursos
Durante o Julho das Pretas, o público poderá fazer inscrições para cursos profissionalizantes. A programação também oferecerá orientações voltadas ao mercado de trabalho. Isso porque, as participantes ainda terão acesso a entrevistas de emprego durante o evento. Além disso, haverá palestras e oficina profissionalizante.
Saúde e ações sociais
A programação contará com ações voltadas à saúde da mulher. Terão testes rápidos e orientações nutricionais. As participantes também encontrarão um espaço de acolhimento. A equipe fará atendimentos, escuta, apoio e encaminhamentos.
Serviço
Evento: Julho das Pretas
- Data: 23 de julho de 2026
- Horário: das 13h às 17h
- Local: quadra do bairro Bela Vista, em Cachoeiro de Itapemirim
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