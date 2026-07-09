Espírito Santo alcança marca de 800 prisões com uso de reconhecimento facial

O Espírito Santo alcançou, na noite dessa terça-feira (07), a marca de 800 prisões realizadas com o auxílio da tecnologia de reconhecimento facial. O resultado foi registrado após a captura de um homem com mandado de prisão em aberto por homicídio, localizado no Terminal de Itaparica, em Vila Velha.

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Das 800 prisões realizadas desde a implantação da tecnologia, 433 envolveram pessoas investigadas ou condenadas por crimes como homicídio, estupro, tráfico de drogas e roubo. A ferramenta é utilizada para auxiliar o cumprimento de mandados de prisão e a localização de foragidos da Justiça.

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“O reconhecimento facial tem contribuído para localizar pessoas com mandados de prisão em aberto e ampliar a atuação das forças de segurança. Essa tecnologia permite respostas mais rápidas e fortalece o trabalho realizado pelos nossos profissionais. Seguimos investindo em inteligência, integração e tecnologia para apoiar as ações de segurança pública no Espírito Santo”, afirmou o governador Ricardo Ferraço.

A prisão de número 800 foi realizada por policiais militares do 4º Batalhão de Polícia Militar, em Vila Velha, após acionamento do Núcleo de Intervenções Rápidas (NIR), da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (Sesp). O sistema identificou um homem de 20 anos que possuía mandado de prisão expedido pela 1ª Vara Criminal de Colatina pelo crime de homicídio.

O suspeito foi localizado no Terminal de Itaparica, abordado pelos policiais e encaminhado à Delegacia Regional para os procedimentos legais.

A tecnologia de reconhecimento facial permite identificar, em tempo real, pessoas com mandados de prisão em aberto que circulam em áreas monitoradas. Após a emissão do alerta, equipes policiais são acionadas para realizar a abordagem.

Entre as prisões registradas com o auxílio da ferramenta estão capturas relacionadas tanto a crimes patrimoniais quanto a crimes contra a vida e a dignidade sexual, como homicídios e estupros.

O reconhecimento facial integra as ferramentas tecnológicas utilizadas pelas forças de segurança pública no âmbito do Programa Estado Presente em Defesa da Vida, com apoio às ações de monitoramento, investigação e cumprimento de mandados judiciais.

“Alcançar a marca de 800 prisões por meio do reconhecimento facial representa mais do que um número. Significa localizar pessoas procuradas pela Justiça, muitas delas investigadas ou condenadas por crimes graves, e fortalecer a atuação integrada das forças de segurança. A tecnologia amplia nossa capacidade de resposta e continuará sendo empregada para apoiar o trabalho policial”, destacou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.