Espírito Santo recebe primeiro Fórum de Turismo Religioso do Sudeste

O Espírito Santo receberá a primeira edição do Fórum da Região Sudeste de Turismo Religioso (Forsetur), um encontro voltado à qualificação e ao desenvolvimento estratégico do segmento nos estados de Espírito Santo, Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo. O evento acontecerá nos dias 11, 12 e 13 de agosto, em Vitória, reunindo lideranças religiosas, gestores públicos, representantes do trade turístico, pesquisadores, empreendedores e especialistas para discutir caminhos para o crescimento do turismo religioso na região.

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Com o tema “Peregrinos e Destinos: a força da Espiritualidade no Turismo do Sudeste”, o Fórum propõe uma programação voltada à troca de experiências, apresentação de casos de sucesso, debates sobre governança, planejamento e sustentabilidade, além da construção de diretrizes para o desenvolvimento do segmento. As inscrições são gratuitas e estão abertas na Loja Sebrae/ES.

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Nos dois primeiros dias de evento, as atividades ocorrerão no auditório do Sebrae/ES, na Enseada do Suá, com palestras, painéis temáticos, espaço para apresentação de destinos turísticos e cases de sucesso. Já no dia 13, os participantes participarão de uma vivência técnica em território capixaba, conhecendo de perto iniciativas ligadas ao turismo religioso.

A expectativa é reunir entre 200 e 250 participantes, incluindo representantes de instituições religiosas, secretarias municipais e estaduais de turismo, prefeituras, agências de viagens, operadoras de turismo, empresários, guias, turismólogos, instituições de ensino, pesquisadores e demais profissionais ligados ao setor.

Fórum da Região Sudeste de Turismo Religioso

Na avaliação do diretor interino de Atendimento do Sebrae/ES, Leonídio Pinheiro, o Fórum cria um ambiente favorável para conectar os diversos setores envolvidos na atividade turística e ampliar as oportunidades geradas pelo segmento. “Para o Sebrae, apoiar o primeiro Fórum da Região Sudeste realizado no Espírito Santo representa uma oportunidade de contribuir para a organização de um segmento que possui grande capacidade de mobilizar visitantes, estimular novos negócios e gerar desenvolvimento econômico nos territórios”.

Leonídio explica que o turismo religioso movimenta muito mais do que os espaços de fé. Segundo ele, a atividade envolve uma ampla cadeia produtiva, formada por meios de hospedagem, bares e restaurantes, agências e operadoras de turismo, receptivos, transportadores, guias, artesãos, produtores culturais, comerciantes e empreendedores da economia criativa. “Quando essa cadeia está integrada e preparada, o fluxo de peregrinos e visitantes pode se transformar em novas oportunidades de trabalho e renda, além de contribuir para a valorização do patrimônio e da identidade cultural das comunidades”.

O diretor interino salienta ainda que o encontro abre espaço para ampliar o diálogo entre instituições religiosas, poder público, empresas e profissionais do setor, favorecendo a organização dos destinos, a qualificação dos serviços e o desenvolvimento de roteiros capazes de integrar espiritualidade, cultura, história, gastronomia e identidade local. “O Fórum também representa uma oportunidade para ampliar a visibilidade do Espírito Santo, estimular o intercâmbio de boas práticas e estabelecer conexões com destinos religiosos de Minas Gerais, Rio de Janeiro, São Paulo e até outras regiões do país”.

Serviço

Fórum da Região Sudeste de Turismo Religioso (Forsetur)

Quando: 11, 12 e 13 de agosto

Locais: dias 11 e 12, no auditório do Sebrae/ES / Rua Belmiro Rodrigues da Silva, 170 – Enseada do Suá, Vitória; dia 13, programação de vivência em território capixaba

Horário: dias 11 e 12, das 8h30 às 18h

Inscrições gratuitas e mais informações: Link