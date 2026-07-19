Estudantes da rede municipal retornam às aulas nesta segunda (20)
O período de recesso começou no dia 13 e totaliza sete dias.
De acordo com o calendário escolar de 2026, os alunos da rede municipal de ensino voltam às salas de aula nesta segunda (20). Com isso, os alunos da educação infantil e do ensino fundamental retornam às atividades escolares. O período de recesso começou no dia 13 e totaliza sete dias.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
A data está prevista na Portaria nº 024/2026, que estabelece as principais atividades letivas das unidades vinculadas à Secretaria Municipal de Educação. O calendário prevê o cumprimento de 200 dias letivos ao longo do ano.
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EJA
Para os estudantes da Educação de Jovens e Adultos (EJA), o cronograma é diferente. A segunda-feira (20) será destinada à Jornada de Planejamento Pedagógico, enquanto as aulas do segundo semestre começam na terça-feira, dia 21.
As datas informadas são referentes à rede municipal de Cachoeiro. Escolas estaduais e particulares podem seguir calendários próprios, por isso as famílias devem consultar diretamente cada unidade de ensino.
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