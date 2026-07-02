Exposição no Museu Ferroviário resgata a história do escotismo em Cachoeiro

O Museu Ferroviário Domingos Lage, em Cachoeiro de Itapemirim, recebe até o dia 28 de julho a exposição “Além do Lenço: Um Grupo Escoteiro, a História do Chefe Aroldo e a Memória de Chefe Waleska”, que convida o público a conhecer a trajetória do Movimento Escoteiro no município e a importância de personagens que ajudaram a construir essa história.

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A mostra reúne um amplo acervo formado por lenços, bandeiras, quadros, ferramentas, documentos, fotografias e diversos objetos históricos que retratam diferentes momentos do escotismo cachoeirense. A exposição proporciona aos visitantes uma verdadeira viagem pela memória do movimento, destacando seus valores, tradições e a contribuição para a formação de crianças, adolescentes e jovens ao longo das décadas.

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Um dos destaques da exposição é a homenagem ao Chefe Aroldo, conhecido carinhosamente como “Velho Lobo”, e à Chefe Waleska Stanzani, lembrada por sua atuação como Akelá. Ambos marcaram gerações por meio do trabalho voluntário no Movimento Escoteiro, deixando um legado de dedicação, liderança e formação cidadã.

Além de preservar a memória do escotismo local, a iniciativa busca aproximar a comunidade dessa importante história, valorizando pessoas que contribuíram para o desenvolvimento humano e social de inúmeros jovens cachoeirenses.

A exposição está aberta à visitação desde o dia 29 de junho, com entrada gratuita, no Museu Ferroviário Domingos Lage, sempre das 9h às 16h30.

Serviço

Exposição: “Além do Lenço: Um Grupo Escoteiro, a História do Chefe Aroldo e a Memória de Chefe Waleska”