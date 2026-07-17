Faccionado que liderou ataque que matou trabalhador é preso em Vitória

Um homem apontado como uma das principais lideranças do tráfico de drogas na região de Santos Dumont foi preso na madrugada desta sexta-feira (17), em Vitória. Segundo a Polícia Militar, ele é acusado de participar do ataque a tiros que matou um trabalhador de 26 anos, em janeiro deste ano.

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Caio de Souza Sá, de 29 anos, conhecido como “Caio Capeta”, tinha um mandado de prisão preventiva por homicídio qualificado. A PM o aponta como gerente do Primeiro Comando da Vitória (PCV) no bairro Santos Dumont.

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A prisão aconteceu por volta das 3h30, durante um patrulhamento a pé pelas escadarias do bairro Consolação. Ao perceber a aproximação dos policiais, o suspeito correu pelas vielas e entrou em uma residência na Alameda São Cosme Damião.

Os militares cercaram o imóvel e localizaram o homem em um dos cômodos. Conforme a corporação, ele tentou esconder a identidade, mas acabou reconhecido pelas equipes.

Ainda segundo a PM, o suspeito afirmou que sabia da existência do mandado e que tentou fugir para evitar a prisão. Com ele, os agentes apreenderam um celular e R$ 810 em dinheiro.

O homem foi encaminhado à 1ª Delegacia Regional de Vitória. Após o cumprimento da ordem judicial, ele ficou à disposição da Justiça e deverá seguir para o sistema prisional.

Ataque em bar matou homem sem ligação com o crime

O mandado foi expedido pela 1ª Vara Criminal de Vitória. O suspeito responde pelo ataque ocorrido na noite de 18 de janeiro de 2026, em um bar de Santos Dumont.

De acordo com a investigação, a ação teria relação com uma disputa entre grupos criminosos pelo controle do tráfico de drogas na região.

Bruno Santos Gouvêa, de 26 anos, morreu durante o ataque. Ele trabalhava como técnico de refrigeração e, segundo as autoridades, não tinha qualquer envolvimento com atividades criminosas.

Ao receber a denúncia do Ministério Público e determinar a prisão preventiva, a Justiça considerou que a ação teria sido usada para intimidar moradores e grupos rivais, além de reforçar o domínio territorial da organização criminosa.