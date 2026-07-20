Fenaci 2026 celebra 20 anos com negócios, palestras e atrações gratuitas

A Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim (FENACI) chega à sua 20ª edição, consolidando-se como a maior feira multissetorial do Sul do Espírito Santo e uma das principais vitrines de negócios, inovação, empreendedorismo e desenvolvimento regional.

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A edição de 2026 será realizada de 05 a 08 de agosto, no Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim, funcionando diariamente das 14h às 22h, com entrada gratuita, sem necessidade de credenciamento e estacionamento gratuito.

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Durante os quatro dias de evento, o público poderá visitar mais de 150 expositores, participar de palestras, conhecer novos produtos, gerar negócios, prestigiar atrações culturais e acompanhar uma programação preparada especialmente para celebrar os 20 anos da FENACI.

Em parceria com a ADERES, está aberto o Edital de Seleção do Empreendedor nº 122/2026, com inscrições até o dia 23 de julho de 2026.

O edital tem como objetivo selecionar empreendedores do artesanato, agroindústria, agricultura familiar e micro e pequenas empresas do Espírito Santo para ocupação de espaços de divulgação e comercialização de seus produtos durante a feira, sem qualquer custo para os selecionados. As inscrições passarão por processo de seleção conforme critérios estabelecidos no edital.

Além disso, empresários interessados em adquirir um estande comercial ainda podem garantir sua participação entrando em contato pelo telefone (28) 99975-3731.

A abertura oficial acontece na quarta-feira (05/08), às 19 horas, com a presença de autoridades, seguida de um coquetel aberto ao público e apresentação musical de Alex Martins.

Na quinta-feira (06/08), às 19 horas, a cantora, empresária e palestrante Luiza Possi apresenta a palestra “Prosperidade 360”, trazendo reflexões sobre propósito, desenvolvimento pessoal e profissional.

Na sexta-feira (07/08), às 19 horas, será a vez de Cristiano Lopes, referência nacional em varejo, com a palestra “Game Changer, a virada do jogo no varejo”, abordando inovação, comportamento do consumidor e estratégias para impulsionar resultados.

Encerrando a programação, no sábado (08/08), acontece a grande final do Miss Cachoeiro de Itapemirim 2026, com desfile em traje de banho e gala utilizando peças desenvolvidas pelo projeto Tramas da Terra, valorizando a moda artesanal e o trabalho das artesãs locais. A noite será encerrada com show da Banda D14.

As palestras da Arena do Conhecimento SENAC serão gratuitas, porém os participantes deverão realizar inscrição antecipada para garantir sua vaga.

Em comemoração às 20 edições da FENACI, expositores e visitantes participarão de diversas ações promocionais durante o evento, incluindo o sorteio de uma bicicleta elétrica, reforçando o compromisso da feira em proporcionar uma experiência diferenciada ao público.

Ao longo de duas décadas, a FENACI tornou-se referência na promoção do empreendedorismo, na geração de negócios e no fortalecimento da economia regional, reunindo empresas, produtores, instituições e consumidores em um ambiente voltado à inovação, ao conhecimento e às oportunidades.

Serviço

FENACI 2026 – Feira de Negócios e Agroturismo de Cachoeiro de Itapemirim

05 a 08 de agosto de 2026

Das 14h às 22h

Parque de Exposições de Cachoeiro de Itapemirim

Entrada gratuita

Estacionamento gratuito

Mais de 150 expositores

Informações e comercialização de estandes: (28) 99975-3731



