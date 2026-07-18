Flávio Bolsonaro, Pazolini e Magno Malta juntos no ES; evento é marcado por ausências da direita

A visita do senador e pré-candidato à Presidência da República, Flávio Bolsonaro (PL), ao Espírito Santo, neste sábado (18), reuniu lideranças do PL e do Republicanos em um ato que reforçou a aproximação entre o bolsonarismo e a pré-candidatura de Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao Governo do Estado.

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Apesar da demonstração de alinhamento entre os dois partidos, o encontro também evidenciou a ausência de importantes nomes da direita capixaba, revelando que ainda não há uma unificação da direita no Estado.

Além do ex-governador Paulo Hartung (PSD), que, antes da aproximação de Lorenzo Pazolini com o PL, havia declarado apoio à sua pré-candidatura ao Governo do Espírito Santo, outras ausências da direita capixaba também marcaram o evento.

Não compareceram o deputado federal Evair de Melo, o deputado estadual Wellington Callegari (DC) e o vereador de Vitória Leonardo Monjardim (Novo), ambos pré-candidatos ao Senado, além do presidente estadual do Novo, Iuri Aguiar.



Evair de Melo (PP) informou que cumpria compromissos já marcados com antecedência em eventos realizados nos municípios de Bom Jesus do Itabapoana (RJ) e Mutum (MG).

Durante o evento, Flávio Bolsonaro declarou apoio à pré-candidatura de Pazolini ao Palácio Anchieta e intensificou as críticas ao ministro do Supremo Tribunal Federal (STF), Alexandre de Moraes.

Já Pazolini, destacou ações de enfrentamento à violência contra a mulher e manifestou apoio à pré-candidatura de Maguinha Malta (PL) ao Senado.

Apesar do alinhamento com o Republicanos, o presidente estadual do PL e senador Magno Malta não descartou uma candidatura própria do partido ao Governo do Estado.