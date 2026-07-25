Frente fria provoca chuva e reduz temperaturas no Espírito Santo

O avanço de uma frente fria em direção ao norte do Espírito Santo muda as condições do tempo neste sábado. A previsão indica chuva rápida nas regiões Sul, Serrana e Grande Vitória.

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Nas regiões Norte, Nordeste e Noroeste, o céu permanece nublado, mas não há previsão de chuva. As temperaturas apresentam uma pequena queda em todo o estado.

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Grande Vitória terá chuva rápida

A Grande Vitória terá muitas nuvens durante o sábado. A chuva pode ocorrer de forma rápida em alguns momentos do dia.

As temperaturas na região variam entre 19 °C e 29 °C. Em Vitória, os termômetros devem marcar mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.

Região Sul terá muitas nuvens

Na Região Sul, o céu também fica carregado, com possibilidade de chuva rápida ao longo do dia.

Nas áreas menos elevadas, as temperaturas ficam entre 17 °C e 29 °C. Já nas áreas mais altas, a mínima prevista é de 14 °C, enquanto a máxima chega a 26 °C.

Chuva também alcança a Região Serrana

A Região Serrana terá muitas nuvens e chuva rápida em alguns períodos.

Nas áreas menos elevadas, a temperatura varia entre 16 °C e 27 °C. Nos pontos mais altos, os termômetros ficam entre 15 °C e 24 °C.

Norte terá céu nublado

Na Região Norte, o sábado será de céu nublado, mas sem previsão de chuva.

As temperaturas devem variar entre 18 °C e 28 °C.

Noroeste permanece sem chuva

A Região Noroeste também terá céu nublado e tempo seco.

Nas áreas menos elevadas, a mínima prevista é de 19 °C, e a máxima chega a 29 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo, as temperaturas variam entre 17 °C e 28 °C.

Nordeste terá máxima de 28 °C

Na Região Nordeste, o céu permanece nublado durante o sábado. Não há previsão de chuva.

Os termômetros devem registrar mínima de 19 °C e máxima de 28 °C.