Itapemirim recebe encontro voltado à liderança e inovação feminina

Fortalecer o empreendedorismo feminino e aproximar mais mulheres do ecossistema de inovação capixaba. Esse é o objetivo da participação do Inovadoras, iniciativa do Programa Sementes, da Secretaria da Ciência, Tecnologia, Inovação e Educação Profissional (Secti), no Café com a Lis, que acontece no próximo dia 29 de julho, em Itapemirim.

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Representando o programa, a coordenadora Jamylly Caran apresentará às participantes as oportunidades oferecidas pelo Governo do Estado para mulheres que desejam empreender, inovar e transformar ideias em negócios de impacto. A palestra abordará desde o fortalecimento da liderança feminina até o acesso a capacitações, conexões estratégicas e programas de incentivo ao empreendedorismo inovador.

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Criado para ampliar a participação das mulheres no ecossistema de inovação, o Inovadoras integra as ações do Programa Sementes e nasceu da percepção de que ainda existem barreiras para que empreendedoras acessem redes de apoio, investimentos e ambientes de desenvolvimento de negócios. A iniciativa busca criar oportunidades reais para que mais mulheres liderem startups e empreendimentos inovadores, por meio de mentorias, conexões e acesso às políticas públicas voltadas ao setor.

Segundo Jamylly Caran, participar de eventos realizados nos municípios é uma estratégia para democratizar o acesso à inovação e fazer com que mais mulheres conheçam as oportunidades disponíveis. “Nosso objetivo é estar cada vez mais próximo das empreendedoras capixabas. Muitas mulheres têm excelentes ideias e potencial para inovar, mas ainda não conhecem os programas e ferramentas que podem impulsionar seus negócios. Participar de eventos como esse é uma forma de levar informação, ampliar conexões e mostrar que existe uma política pública preparada para apoiar essa jornada.”

A presença do Inovadoras em encontros realizados em diferentes regiões do Estado integra a estratégia de interiorização do Programa Sementes, aproximando o empreendedorismo inovador de quem está fora dos grandes centros. A coordenadora destaca que esse movimento ganha ainda mais relevância com a preparação da segunda edição do Programa Sementes, que terá como foco a região Sul do Espírito Santo.

“A primeira edição mostrou a força do empreendedorismo inovador capixaba na Bacia do Rio Doce e revelou o protagonismo das mulheres nesse ecossistema. Agora, nossa expectativa é ampliar esse impacto no Sul do Estado, conectando novos empreendedores, fortalecendo lideranças femininas e estimulando o surgimento de negócios capazes de transformar a realidade dos municípios da região”, destaca Jamylly.

Desde sua criação, o Programa Sementes vem consolidando uma política pública de incentivo ao empreendedorismo inovador, fortalecendo startups por meio de aceleração, mentorias, conexões estratégicas e desenvolvimento de negócios. Além de participar de grandes eventos de inovação, ciência e empreendedorismo em todo o Espírito Santo, o programa tem ampliado sua presença em encontros regionais para aproximar a população das oportunidades oferecidas pelo Governo do Estado e estimular o surgimento de novos negócios inovadores.

Inovadoras no Café com a Lis