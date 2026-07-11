Gato é morto a pauladas em Marechal Floriano; confira o desfecho

Um idoso de 60 anos foi preso em flagrante na localidade de Costa Pereira, em Marechal Floriano, na Região Serrana do Espírito Santo, suspeito de matar gatos com golpes de madeira.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

A prisão, realizada pela Polícia Civil, ocorreu após uma denúncia de maus-tratos baseada em vídeos encaminhados à Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) dos Maus-Tratos contra Animais da Assembleia Legislativa do Espírito Santo (Ales), que deram início às investigações.

As imagens que motivaram a investigação mostram um dos animais preso em uma armadilha improvisada antes de ser morto com golpes de um pedaço de madeira.

O suspeito foi levado para a Delegacia de Marechal Floriano, onde acabou autuado em flagrante pelo crime de maus-tratos contra animais. A legislação prevê pena de dois a cinco anos de prisão, além de multa e da proibição de manter a guarda de animais para casos de maus-tratos.

Além da acusação relacionada aos gatos, o idoso também responderá por manter animal silvestre em cativeiro.