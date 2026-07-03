Governo do ES investe R$ 14 milhões em tecnologia para inteligência policial

O Governo do Estado, por meio do Fundo Estadual de Segurança Pública (Fesp), investiu mais de R$ 14 milhões em recursos tecnológicos para robustecer investigações e serviços de inteligência, somente no primeiro semestre de 2026.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os investimentos foram direcionados para a Subsecretaria de Inteligência da Secretaria da Segurança Pública e Defesa Social (SEI/Sesp), para a Polícia Civil do Espírito Santo (PCES) e para a Polícia Científica do Espírito Santo (PCIES).

Leia também: Detran-ES prorroga matrículas do CNH Social; veja novo prazo

As aquisições fazem parte do trabalho de modernização das forças de segurança, realizado por meio do Programa Estado Presente em Defesa da Vida. Desde 2019, as forças de segurança do Espírito Santo têm experimentado uma mudança de paradigmas, com investimentos robustos em tecnologia e inteligência, elevando a capacidade de investigação, resposta e elucidação de crimes.

Somente para a Polícia Civil, foram direcionados R$ 6.889.916,69. Já a Polícia Científica recebeu um investimento de R$ 4 milhões e para a SEI/Sesp foram direcionados R$ 3,3 milhões.

Os valores foram aplicados em tecnologias de extração e análise de dados que vão contribuir para a produção e análise de evidências, proporcionando maior agilidade às investigações e fortalecendo o trabalho das equipes especializadas no enfrentamento ao crime organizado.

“Este investimento integra as ações de modernização da segurança pública capixaba, preconizadas pelo Programa Estado Presente, e contribui para aprimorar a produção de conhecimento, a análise de informações e o desenvolvimento de ações estratégicas de prevenção e enfrentamento à criminalidade. Com forças policiais mais equipadas e preparadas, estamos fortelecendo a capacidade de investigação, resposta e resolutividade de crimes em território capixaba”, afirmou o secretário de Estado da Segurança Pública e Defesa Social, Leonardo Damasceno.

A iniciativa fortalece a capacidade dos órgãos de segurança pública na identificação de informações relevantes para investigações, na integração entre instituições e no apoio à tomada de decisões, proporcionando maior eficiência e agilidade às ações desenvolvidas no Estado.