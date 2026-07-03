Detran-ES prorroga matrículas do CNH Social; veja novo prazo

O Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran|ES) alerta os selecionados no lote 02 do programa CNH Social 2026 que o prazo de matrícula foi prorrogado até esta sexta-feira (03). Os beneficiários que estão nessa lista devem fazer a matrícula on-line no site www.detran.es.gov.br.

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O Órgão esclarece que o prazo, que terminaria nessa quinta-feira (2), foi prorrogado devido a uma instabilidade identificada no sistema de matrículas do programa CNH Social 2026, o que inviabilizou que alguns contemplados realizassem a matrícula entre esta quarta-feira (1º) e nesta quinta-feira (2). Com o objetivo de minimizar quaisquer eventuais prejuízos aos contemplados, o órgão decidiu prorrogar o período de matrícula por mais 24 horas.

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O beneficiário com o nome na lista deve fazer a matrícula on-line e dar início ao processo de Habilitação de forma totalmente gratuita.

Neste ano, o programa atraiu 64.082 pessoas interessadas em uma das 9 mil vagas para obter a CNH gratuita. Além dessas listas, haverá, ainda, uma lista única de suplentes, que será divulgada no dia 1º de novembro de 2026, com matrículas até 15 de novembro de 2026.

Prazos

Após a matrícula on-line, os beneficiários devem procurar a autoescola, presencialmente, e concluir a abertura do processo.

Na sequência, o candidato terá 30 dias corridos para a realização da biometria em uma unidade do Detran|ES, exames na Clínica credenciada indicada e exame toxicológico para as categorias D e E.

Os processos de Primeira Habilitação, Adição ou Mudança de Categoria deverão ser concluídos dentro do prazo de 12 meses, a contar da data da abertura do processo na autoescola.

O Detran|ES alerta que caso o candidato que foi contemplado não realize a matrícula pelo site do Detran|ES dentro do prazo, ele será desclassificado e ficará impedido de participar de novas etapas do programa CNH Social pelo período de três anos. Já o candidato matriculado que não respeitar os prazos estabelecidos pelo programa será desclassificado, perderá o benefício e ficará impedido de realizar nova inscrição no programa CNH Social pelo período de cinco anos.

O Detran|ES destaca que, de acordo com as regras do programa CNH Social, é de inteira responsabilidade do candidato o acompanhamento das publicações, o cumprimento dos prazos estabelecidos e a manutenção dos dados atualizados, sob pena de ser considerado desistente do processo e perder o benefício.

Cronograma

A divulgação do resultado e as matrículas serão realizadas no site www.detran.es.gov.br.