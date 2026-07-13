Guarda de Vila Velha treina agentes para usar arma de choque

A Guarda Municipal de Vila Velha iniciou a preparação de todo o efetivo para o uso da Taser 10, equipamento de menor potencial ofensivo adquirido recentemente pelo município. As atividades acontecem no Centro de Operações de Vila Velha, no bairro Novo México.

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Agentes da própria corporação conduzem o treinamento. Eles concluíram uma formação específica para instrutores oferecida pela fabricante do equipamento e agora vão compartilhar o conhecimento com os demais guardas.

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A corporação dividiu o efetivo em sete turmas. A próxima etapa da capacitação ocorrerá nos dias 21, 22 e 23 de julho.

Durante as aulas, os agentes estudam normas de segurança, protocolos de utilização e o funcionamento da Taser 10. A programação também inclui exercícios práticos e simulações de ocorrências semelhantes às enfrentadas no serviço diário.

Segundo o inspetor-geral da Guarda Municipal de Vila Velha, Thiago Nylander, todos os profissionais estarão aptos a utilizar o equipamento após a conclusão das etapas.

“Além de contarmos com um dos equipamentos de menor potencial ofensivo mais modernos do mundo, agora temos profissionais da própria Guarda habilitados para multiplicar esse conhecimento. Isso fortalece a nossa capacidade de treinamento contínuo, padroniza os procedimentos e garante que todos os agentes estejam preparados para utilizar a Taser 10 de forma técnica, segura e proporcional, sempre priorizando a preservação da vida”, afirmou.

A Taser 10 provoca uma incapacitação neuromuscular temporária. O objetivo é permitir a contenção de uma pessoa com menos riscos para os agentes, para quem passa pela abordagem e para terceiros.

Entre as características do modelo estão o maior alcance operacional e a possibilidade de realizar vários disparos sem a troca imediata do cartucho.

“O investimento em tecnologia precisa caminhar junto com a qualificação permanente dos nossos profissionais. A capacitação garante que o equipamento seja empregado dentro dos protocolos legais, com responsabilidade, técnica e respeito aos direitos dos cidadãos. Nosso compromisso é oferecer aos agentes as melhores condições de trabalho e, ao mesmo tempo, prestar um serviço cada vez mais seguro e eficiente para a população de Vila Velha”, destacou o secretário municipal de Defesa Social e Trânsito, tenente-coronel Rogério Gomes.

A Prefeitura de Vila Velha adquiriu 67 unidades da Taser 10 por R$ 1.162.282,30. Os recursos vieram de uma emenda parlamentar federal.

Segundo o município, a Guarda de Vila Velha é a primeira guarda municipal do país e a primeira instituição de segurança pública do Espírito Santo a contar com esse modelo.