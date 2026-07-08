Guardas salvam bebê de 9 meses engasgado em Marataízes

Agentes da Guarda Civil Municipal de Marataízes, salvaram um bebê de apenas 9 meses que havia se engasgado e apresentava dificuldade para respirar, na tarde desta quarta-feira (8). O atendimento ocorreu durante um patrulhamento preventivo da equipe.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Após serem acionados para a ocorrência, os guardas agiram rapidamente e aplicaram manobras de desengasgo indicadas para lactentes. Com a técnica, os agentes conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança.

Leia mais: Condenado por roubo de cargas no Rio é preso no Espírito Santo

Depois do atendimento inicial, o bebê voltou a respirar e foi encaminhado para a UPA de Marataízes. Na unidade, ele passou por avaliação médica.

A ocorrência reforça a importância do treinamento das equipes de segurança para situações de emergência. Além disso, destaca a pronta resposta da Guarda Civil Municipal em atendimentos voltados à preservação da vida.

Segundo a corporação, a atuação dos agentes demonstra o compromisso da Guarda Civil Municipal de Marataízes com a proteção da população.