Segurança

Guardas salvam bebê de 9 meses engasgado em Marataízes

Guardas salvam bebê de 9 meses engasgado em Marataízes após manobras de desengasgo durante patrulhamento preventivo.

Foto: Divulgação/GCM

Agentes da Guarda Civil Municipal de Marataízes, salvaram um bebê de apenas 9 meses que havia se engasgado e apresentava dificuldade para respirar, na tarde desta quarta-feira (8). O atendimento ocorreu durante um patrulhamento preventivo da equipe.

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Após serem acionados para a ocorrência, os guardas agiram rapidamente e aplicaram manobras de desengasgo indicadas para lactentes. Com a técnica, os agentes conseguiram desobstruir as vias aéreas da criança.

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Depois do atendimento inicial, o bebê voltou a respirar e foi encaminhado para a UPA de Marataízes. Na unidade, ele passou por avaliação médica.

A ocorrência reforça a importância do treinamento das equipes de segurança para situações de emergência. Além disso, destaca a pronta resposta da Guarda Civil Municipal em atendimentos voltados à preservação da vida.

Segundo a corporação, a atuação dos agentes demonstra o compromisso da Guarda Civil Municipal de Marataízes com a proteção da população.

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Jornalista com mais de uma década de experiência em produção de conteúdo jornalístico e cobertura de temas políticos, de segurança pública e institucionais. Atua com redação e edição de matérias para diferentes plataformas. Também possui experiência em comunicação política e eleitoral, assessoria de imprensa e redação publicitária.

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