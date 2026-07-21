Homem é investigado por usar arma falsa para intimidar moradores em Presidente Kennedy

A Polícia Civil realizou, nesta terça-feira (21), uma operação contra investigados por crimes relacionados à posse e ao porte ilegal de armas de fogo em Presidente Kennedy, no Sul do Espírito Santo.

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A ação foi coordenada pelo delegado Daniel de Araujo, titular da Delegacia de Polícia do município. Os agentes cumpriram mandados judiciais de busca e apreensão autorizados durante investigações conduzidas pela unidade policial.

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Segundo a Polícia Civil, a operação busca retirar armas de circulação, prevenir crimes violentos e reforçar a segurança dos moradores de Presidente Kennedy.

Durante o cumprimento de um dos mandados, os policiais encontraram um simulacro de arma de fogo. O objeto estava com um investigado que, conforme informações apuradas pela polícia, teria utilizado a réplica para fazer cobranças e intimidar moradores do bairro Santo Eduardo.

A possível utilização do simulacro nesses crimes continua sob investigação. A Polícia Civil não informou se houve prisões durante a operação.

As diligências permanecem em andamento. Novas medidas poderão ser adotadas conforme o avanço das investigações e a análise dos materiais recolhidos.

A Polícia Civil também reforçou a importância das denúncias feitas pela população. Informações sobre posse ou porte ilegal de armas e outros crimes podem ser repassadas, de forma anônima, pelo Disque-Denúncia 181 ou diretamente à Delegacia de Polícia de Presidente Kennedy. O sigilo do denunciante é garantido.