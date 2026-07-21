Incêndio atinge Arquivo Geral do TJES

Um incêndio de grandes proporções atingiu, na manhã desta terça-feira (21), o galpão do Arquivo Geral do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, no bairro Jardim Limoeiro, na Serra. As chamas começaram por volta das 6h30 e formaram uma intensa coluna de fumaça escura, visível de diferentes pontos da cidade.

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Equipes do Corpo de Bombeiros foram acionadas e trabalham no combate ao fogo. Até o momento, não há informações sobre vítimas. Imagens registradas por moradores mostram a dimensão da fumaça provocada pelo incêndio.

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O Tribunal de Justiça informou que mobilizou equipes assim que tomou conhecimento da ocorrência. Os profissionais acompanham a situação, avaliam as condições da unidade e realizam um levantamento preliminar dos possíveis danos causados pelo incêndio.

O órgão ainda não informou se processos, documentos ou outros materiais armazenados no galpão foram atingidos. Novas informações deverão ser divulgadas após o avanço da apuração.

A Prefeitura da Serra mobilizou agentes do Departamento de Operações de Trânsito para orientar os motoristas e manter a fluidez do tráfego nas proximidades do galpão.

A Defesa Civil municipal não foi acionada diretamente para a ocorrência, mas acompanha a situação. A prefeitura também disponibilizou um caminhão-pipa para apoiar o trabalho do Corpo de Bombeiros.

O complexo do Arquivo Geral do TJES possui mais de 10 mil metros quadrados e concentra processos e documentos físicos das comarcas de Vitória, Serra, Cariacica, Vila Velha e Viana.

O espaço também abriga a Seção de Almoxarifado e Patrimônio do Judiciário estadual, além de um depósito de materiais de construção da Secretaria de Engenharia e Gestão Predial.

A unidade foi inaugurada em abril de 2018. Do total da área, cerca de 8 mil metros quadrados são destinados ao arquivo.

Outros 1,6 mil metros quadrados abrigam o Patrimônio e o Almoxarifado, enquanto aproximadamente 300 metros quadrados funcionam como depósito da Secretaria de Engenharia. O complexo é formado por quatro galpões e uma sede administrativa.