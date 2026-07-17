Homem é preso após ser flagrado provocando incêndio no Espírito Santo
Homem de 45 anos foi preso após ser apontado como responsável por provocar incêndios em uma área de vegetação de Colatina.
Um homem de 45 anos foi preso após ser apontado como responsável por provocar focos de incêndio em uma área de vegetação de Colatina. A ocorrência aconteceu na tarde desta quinta-feira (16), nas proximidades da Avenida das Nações, em Colatina Velha.Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui
O Corpo de Bombeiros combatia as chamas quando moradores informaram que o suspeito teria iniciado o incêndio naquele ponto. Eles também relataram que o homem estaria colocando fogo em outro trecho próximo.
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Um dos militares seguiu até o endereço indicado e encontrou o suspeito observando um novo foco de incêndio, que teria acabado de começar. Diante da situação, o bombeiro acionou a Polícia Militar.
Os policiais abordaram o homem e o encaminharam à Delegacia Regional de Colatina. A Central de Teleflagrantes da Polícia Civil autuou o suspeito em flagrante pelo crime de causar incêndio, expondo a perigo a vida, a integridade física ou o patrimônio.
Após os procedimentos, ele foi encaminhado ao sistema prisional.
Bombeiros alertam para risco de propagação
O Corpo de Bombeiros reforçou que o período de estiagem, com pouca chuva e ventos mais fortes, favorece a propagação rápida e descontrolada das chamas.
Em situações de emergência, a população deve acionar os bombeiros pelo telefone 193. Denúncias anônimas podem ser feitas pelo Disque-Denúncia 181.
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