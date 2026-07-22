Homem tenta fugir da polícia, mas acaba preso com arma e drogas em Afonso Cláudio

Um homem foi preso após tentar fugir de uma abordagem policial durante um patrulhamento preventivo no bairro São Vicente, em Afonso Cláudio.. Com ele, os militares apreenderam um revólver, munições, drogas, dinheiro e aproximadamente 500 pinos plásticos vazios.

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Segundo a Polícia Militar, o suspeito conduzia uma motocicleta quando percebeu a aproximação da viatura e tentou escapar. A equipe iniciou a abordagem diante da atitude considerada suspeita.

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Durante a busca pessoal, os policiais encontraram um revólver calibre .32 escondido na cintura do homem. A arma estava com a numeração suprimida e carregada com seis munições intactas.

Outras seis munições estavam em um dos bolsos do suspeito. Cinco eram de calibre .32 e uma de calibre .38.

Os militares também localizaram, por baixo da blusa do homem, um tablete e dois pedaços de uma substância semelhante à maconha.

A equipe encontrou ainda uma pedra grande e dois tubos contendo material semelhante a crack, além de um pacote com cerca de 500 pinos plásticos vazios. Segundo a polícia, esse tipo de recipiente costuma ser utilizado para armazenar cocaína.

Os agentes também apreenderam R$ 695 em dinheiro.

De acordo com o registro policial, o homem afirmou que recebeu a arma e os entorpecentes de uma pessoa na região de Taguaruçu. Ele teria a missão de entregar o material a outro indivíduo no município de Afonso Cláudio.

A motocicleta Honda CG 125 Titan utilizada pelo suspeito estava com o licenciamento vencido. O veículo foi removido para um pátio credenciado pelo Departamento Estadual de Trânsito do Espírito Santo (Detran-ES).

A polícia deu voz de prisão ao homem por suspeita de tráfico de drogas e porte ilegal de arma de fogo com numeração suprimida.

O suspeito e todo o material apreendido foram encaminhados ao Departamento de Polícia Judiciária (DPJ) de Venda Nova do Imigrante. O caso ficou sob responsabilidade da Polícia Civil.