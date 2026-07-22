Idoso fica em estado grave após ser agredido por adolescentes em Piúma

Um idoso de 67 anos foi internado em estado grave após ser atacado por dois adolescentes, de 16 e 17 anos, na noite de terça-feira (21), no bairro Piuminas, em Piúma, no Litoral Sul do Espírito Santo.

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Segundo a Polícia Militar, os dois jovens confessaram as agressões. Eles afirmaram que atacaram o idoso porque ele teria agredido uma amiga da dupla. A Polícia Militar recebeu uma denúncia sobre a ocorrência e enviou equipes ao bairro.

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Durante as buscas, os policiais localizaram e abordaram os dois adolescentes apontados como responsáveis pelo ataque.

De acordo com a PM, os jovens relataram que agrediram a vítima com socos e chutes e também utilizaram um pedaço de madeira. As agressões terminaram quando o idoso perdeu a consciência.

Equipes de resgate socorreram a vítima em estado grave. O idoso foi encaminhado ao Hospital Estadual de Urgência e Emergência, em Vitória, onde permaneceu sob cuidados médicos.

Não foram divulgadas novas informações sobre o estado de saúde dele. Os policiais conduziram os dois adolescentes à Delegacia Regional de Itapemirim.

A Polícia Civil informou que eles foram autuados por ato infracional análogo ao crime de tentativa de homicídio qualificado. Após os procedimentos, os jovens foram encaminhados ao Centro Integrado de Atendimento Socioeducativo.