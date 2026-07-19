Ifes abre centenas de vagas para cursos de graduação sem exigir Enem

O Instituto Federal do Espírito Santo (Ifes) abriu 797 vagas em cursos de graduação por meio do Processo Seletivo Unificado (PSU) 2026. Nesta edição, os candidatos não precisarão apresentar a nota do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem). O Ifes fará a seleção exclusivamente por meio de uma prova de redação.

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No Sul do Espírito Santo, o edital oferece vagas nos campi de Cachoeiro de Itapemirim, Alegre, Piúma e Venda Nova do Imigrante.

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Inscrições começam nesta segunda (20)

Os interessados poderão se inscrever entre os dias 20 de julho e 31 de agosto de 2026. O candidato deverá realizar todo o procedimento pelo site do Ifes.

A taxa de inscrição custa R$ 85.

O Ifes aplicará a prova de redação no dia 27 de setembro de 2026, às 14h. A instituição prevê divulgar o resultado final em 4 de dezembro. As aulas começarão no primeiro semestre letivo de 2027.

Cotas

O processo seletivo reservará metade das 797 vagas para as políticas de ações afirmativas. As cotas atendem candidatos que cursaram todo o Ensino Médio em escolas públicas, conforme os critérios estabelecidos no edital.

Quem pode pedir isenção

Estudantes que fizeram os dois últimos anos do Ensino Médio em escolas públicas poderão solicitar a isenção da taxa de inscrição. O benefício também atenderá candidatos que estudaram em escolas particulares como bolsistas integrais e que comprovarem vulnerabilidade socioeconômica.

O prazo para solicitar a isenção começa em 20 de julho e termina em 20 de agosto. Além das unidades do Sul do Estado, o PSU 2026 oferece vagas nos campi de Aracruz, Centro-Serrano, Colatina, Guarapari, Ibatiba, Itapina, Linhares, Montanha, Nova Venécia, Santa Teresa, São Mateus e Viana.