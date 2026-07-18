Novo concurso no ES terá salários de até R$ 9,7 mil; veja os cargos

A Polícia Científica do Espírito Santo prepara um novo concurso público para ampliar seu quadro de servidores. O novo certame contará com 892 vagas para profissionais de níveis médio e superior.

Receba as principais notícias no seu WhatsApp! clique aqui

Os salários iniciais variam conforme o cargo escolhido. Mas, a maior remuneração prevista chega a R$ 9.769, além dos benefícios destinados aos servidores estaduais.

Leia também: Educação financeira pode integrar o currículo escolar

Os cargos

A maior parte das oportunidades será destinada ao cargo de Perito Oficial Criminal. Ao todo, a seleção oferecerá 522 vagas para essa função. Além disso, o concurso também terá 250 vagas para Assistente de Perícia e outras 120 oportunidades para Perito Oficial Médico-Legista.

Os novos servidores passarão a integrar o quadro permanente da Polícia Científica. A instituição pretende fortalecer os serviços de perícia oficial realizados no Espírito Santo.

Salários e benefícios

O cargo de Assistente de Perícia terá remuneração inicial de R$ 3.803,80. Já os aprovados para Perito Oficial Criminal e Perito Oficial Médico-Legista receberão salário inicial de R$ 9.769. Os servidores também terão acesso aos benefícios previstos pelo Estado.

Apesar da confirmação das vagas, a Polícia Científica ainda não publicou o edital. A organização do concurso permanece em fase preparatória. O processo inclui a escolha da banca responsável pela seleção. Após essa definição, a instituição divulgará as datas de inscrição, o cronograma das provas e os requisitos para cada cargo.