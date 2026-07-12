Incêndio em Marataízes interdita rodovia e deixa população em alerta

O incêndio de uma figueira de grande porte às margens da ES-060, na entrada de Marataízes, provocou a interdição parcial da rodovia neste sábado (11).

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De acordo com a Defesa Civil atearam fogo nas raízes da planta. Quatro caminhões-pipa foram utilizados no combate às chamas, mas o incêndio não pôde ser completamente extinto devido ao fogo ter se espalhado pelo interior do tronco.

Por conta do ocorrido, parte da rodovia permanece interditada. A remoção da figueira está prevista para esta segunda-feira (13), em uma ação conjunta da Defesa Civil, do Corpo de Bombeiros e da EDP.

Outra ocorrência foi atendida no bairro Santa Teresa. O incêndio começou durante a limpeza de um terreno. As chamas quase atingiram uma oficina que armazenava óleo diesel. Apesar da gravidade, a Defesa Civil evitou que o imóvel fosse atingido pelo fogo.

Também houve registro de incêndio em um loteamento no bairro Belvedere. Neste caso, as chamas avançaram sobre a vegetação e chegaram próximo a residências e a uma torre de comunicação. O fogo foi controlado antes que provocasse danos maiores.