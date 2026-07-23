Italiano procurado pela Justiça Federal é preso em Marataízes

Um cidadão italiano de 61 anos, condenado definitivamente por associação para o tráfico de drogas, foi preso na manhã desta quinta-feira (23), no bairro Barra do Itapemirim, em Marataízes.

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A Polícia Civil do Espírito Santo cumpriu o mandado de prisão com o apoio do setor de inteligência da Guarda Civil Municipal de Marataízes.

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Segundo a Polícia Civil, levantamentos realizados pelas equipes confirmaram o endereço onde o procurado estava morando. Após a localização, os agentes seguiram até o imóvel e efetuaram a prisão.

Justiça determinou cumprimento da pena em regime fechado

A 2ª Vara Federal Criminal de Vitória expediu o mandado após a condenação transitar em julgado, quando não há mais possibilidade de recurso.

O homem foi condenado por associação para o tráfico de drogas, crime previsto no artigo 35 da Lei nº 11.343/2006. Ele ainda precisa cumprir uma pena remanescente em regime fechado.

Durante a abordagem, o condenado colaborou com os agentes. Por isso, conforme informado pela Polícia Civil, não houve necessidade do uso de algemas.

Como o preso possui nacionalidade italiana, as autoridades comunicarão a prisão ao Consulado da Itália no Rio de Janeiro, garantindo a assistência consular prevista para cidadãos estrangeiros.

Após os procedimentos na delegacia, o homem foi encaminhado ao Centro de Detenção Provisória de Marataízes. Ele permanece à disposição da Justiça.