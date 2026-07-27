Jacaré-de-papo-amarelo é encontrada dentro de bueiro no Espírito Santo

Uma fêmea de jacaré-de-papo-amarelo encontrada dentro de um bueiro, no bairro Jardim Camburi, em Vitória, terá uma missão especial antes de voltar à natureza. O animal ajudará no tratamento de outro jacaré que apresenta uma úlcera na córnea.

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A equipe do Programa Caiman realizou o resgate na manhã de domingo (26). A fêmea mede aproximadamente 1,50 metro e foi retirada do local em segurança.

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Segundo o médico-veterinário Lucas Yu, o jacaré está saudável. Antes da soltura, prevista para quarta-feira (29), a equipe fará os procedimentos de biometria.

Durante a avaliação, profissionais do Hospital Silvestres também coletarão sangue do animal para obter plasma rico em plaquetas, conhecido como PRP. O material será utilizado no tratamento de outro jacaré atendido pelo Programa Caiman, que apresenta uma úlcera na córnea.

Na medicina veterinária, o plasma rico em plaquetas auxilia na cicatrização e na regeneração dos tecidos. O procedimento pode aumentar as chances de recuperação do animal em tratamento.

Como acionar o resgate

Ao encontrar um jacaré em uma área urbana, a orientação é não se aproximar nem tentar capturar o animal.

A população pode acionar a equipe do Programa Caiman pelo telefone (27) 99763-9757.