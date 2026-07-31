Jack Rocha tem candidatura à reeleição oficializada pela Federação Brasil da Esperança

A deputada federal Jack Rocha (PT) teve sua candidatura à reeleição para a Câmara dos Deputados oficializada nesta quinta-feira (30), durante a convenção estadual da Federação Brasil da Esperança, formada por PT, PV e PCdoB. O encontro, realizado no Álvares Cabral, em Vitória, também homologou as candidaturas de Helder Salomão (PT) ao Governo do Espírito Santo e de Fabiano Contarato (PT) ao Senado.

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Os partidos também oficializaram os nomes da Professora Valdirene (PT), quilombola, para concorrer ao cargo de vice-governadora, e de Evani dos Santos Reis e Neio Lúcio Fraga Pereira (PCdoB) para a suplência na disputa ao Senado. Valdirene é vereadora de São Mateus, sua cidade natal, e exerce seu primeiro mandato, para o qual se elegeu em 2024. Já Evani é gari e presidente do Sindilimpe-ES, sindicato que reúne trabalhadores de empresas prestadoras de serviços de limpeza urbana e privada, além de jardineiros, coletores, auxiliares de serviços gerais, porteiros e recepcionistas.

A deputada federal destacou a confiança do partido e da federação e reafirmou que a sua candidatura representa a continuidade de um projeto coletivo em defesa do povo capixaba.

“Recebo essa missão com muita responsabilidade e com a certeza de que seguimos construindo um projeto que coloca as pessoas em primeiro lugar. Ver mulheres pretas ocupando espaços de decisão é motivo de muito orgulho. Valdirene e Evani carregam trajetórias de luta, resistência e compromisso com o povo. Mulheres que nunca desistiram de transformar a realidade das suas comunidades. Essa é a política que defendemos: aquela que abre portas, amplia vozes e também coloca as mulheres nos espaços de poder.”

Jack Rocha ressaltou, também, a importância da unidade do campo democrático para as eleições e que essa convenção representa a força de quem acredita na democracia, na justiça social e na transformação da vida das pessoas.

“Tenho muito orgulho de fazer parte do time do presidente Lula no Espírito Santo. Caminho ao lado de um companheiro que transformou a vida do povo brasileiro e que segue sendo a maior esperança de quem acredita em um país mais justo. As pesquisas mostram que o presidente Lula continua liderando a preferência dos brasileiros e isso reforça a confiança da população em um projeto que gera emprego, combate à fome e cuidado com o povo de Norte a Sul do Brasil”

A deputada explicou, ainda, que “é uma alegria caminhar ao lado de Helder Salomão, da Professora Valdirene, de Fabiano Contarato, de Evani Reis e de tantas lideranças comprometidas com o povo capixaba. Uma união que representa a diversidade, o compromisso social e a força de quem acredita que a política pode transformar vidas. Vamos seguir juntos, com coragem e esperança, para ampliar as conquistas do Espírito Santo”.

Além da candidatura de Jack Rocha à reeleição, a Federação Brasil da Esperança oficializou as chapas que disputarão vagas na Assembleia Legislativa e outras candidaturas na Câmara dos Deputados para as eleições deste ano.