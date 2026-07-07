João Coser e Karla Coser ampliam diálogo com municípios da região sul do ES

O deputado estadual João Coser e a vereadora de Vitória Karla Coser, ambos do Partido dos Trabalhadores (PT), reforçam suas presenças no interior do estado. Nesta semana eles cumprem agendas em Guarapari, na quinta (9) e em Cachoeiro de Itapemirim, na sexta (10). O objetivo da passagem de João e Karla pelos municípios é aproxima-los da população da região, apresentar os resultados de seus mandatos e divulgar suas pré-candidaturas a deputado federal e deputada estadual, respectivamente.

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A programação inclui reuniões com associações de trabalhadores, lideranças políticas, representantes de movimentos sociais e do setor empresarial. No sábado (11), João e Karla participam do lançamento regional das pré-candidaturas de Helder Salomão ao Governo do Estado e de Fabiano Contarato ao Senado. O evento será realizado às 9h, no Espaço Davi D’ Ativa, em Cachoeiro de Itapemirim.

Segundo João Coser, a presença nos municípios do interior é fundamental para manter um mandato conectado às demandas da população. “O papel do deputado é representar o povo e, para isso, é preciso estar próximo das pessoas, dos movimentos sociais e sindicais. É por meio do diálogo que conhecemos as principais demandas de cada município e buscamos as melhores soluções”, afirma.

Atuação na Assembleia

Integrante das comissões de Constituição e Justiça, Infraestrutura, Cidadania e Direitos Humanos e Agricultura da Assembleia Legislativa, João Coser tem concentrado sua atuação em temas como desenvolvimento regional, fortalecimento da agricultura familiar, defesa dos direitos dos trabalhadores, combate à fome e à pobreza, proteção da pessoa idosa, direito à moradia e enfrentamento da violência contra as mulheres.

Como resultado do diálogo com lideranças e entidades do interior, o parlamentar apresentou indicações voltadas ao fortalecimento de sindicatos rurais e secretarias municipais de Agricultura, incluindo solicitações de veículos, equipamentos e melhorias para apoiar a agricultura familiar capixaba.

Relação com Brasília

Pré-candidato a deputado federal, Coser afirma que pretende ampliar sua atuação em defesa do desenvolvimento do Espírito Santo e da qualidade de vida da população. “Estamos percorrendo o Estado para ouvir a população sobre as prioridades de cada município e mostrar como os investimentos do Governo Federal têm contribuído para melhorar a vida dos capixabas. Queremos ampliar e qualificar a presença do Governo do Presidente Lula no Estado, fortalecendo políticas voltadas aos trabalhadores, à agricultura familiar, à geração de emprego e renda e a outras áreas estratégicas”, destaca.

Políticas para as mulheres

Em seu segundo mandato como vereadora de Vitória, Karla Coser afirma que seu trabalho está voltado para a construção de cidades mais humanas, sustentáveis e inclusivas. “Defendo que as mulheres devem estar no centro das decisões e das políticas públicas, porque, quando a vida das mulheres melhora, toda a cidade avança”, afirma.

Com o lema “Por todas as vozes”, Karla foi reeleita em 2024 com 7.256 votos, tornando-se a vereadora mais votada da história do Espírito Santo. “Acredito que essa votação expressiva é resultado do trabalho sério que realizamos em Vitória. Agora, estamos percorrendo o Estado para apresentar nossas pautas e nossa pré-candidatura a deputada estadual. Queremos ampliar o sonho de construir um Espírito Santo mais humano e inclusivo para meninas e mulheres”, diz.

Chapa completa

Presidente estadual do PT, João Coser afirma que o partido pretende disputar as eleições com uma chapa competitiva. “Além da minha pré-candidatura a deputado federal e da pré-candidatura de Karla Coser à Assembleia Legislativa, estamos trabalhando pela reeleição do presidente Lula, pela eleição de Helder Salomão ao Governo do Estado e pela reeleição do senador Fabiano Contarato. Nosso objetivo é contribuir para melhorar a vida dos capixabas por meio do diálogo e da participação social”, conclui.