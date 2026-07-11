Jovens empreendedores de Cachoeiro têm acesso a microcrédito com condições especiais

A Prefeitura de Cachoeiro de Itapemirim, por meio da Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico (Semdec), informa que jovens empreendedores do município já podem aproveitar as condições especiais da ação promocional da linha Microcrédito Juventude Empreendedora, promovida pelo Programa Nossocrédito. A iniciativa segue até o dia 31 de agosto de 2026 e oferece taxas reduzidas e condições facilitadas para estimular a abertura, o fortalecimento e a expansão de pequenos negócios.

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A ação é promovida pelo Governo do Estado do Espírito Santo e teve início no dia 1º de julho, durante a 2ª Feira Juventudes Empreendedoras, realizada no município da Serra. A proposta é ampliar o acesso ao crédito para jovens empreendedores, fortalecendo o empreendedorismo, a inovação e a geração de renda em todo o Estado.

Durante o período promocional, os financiamentos das linhas Microcrédito Juventude Pessoa Física (PF) e Microcrédito Juventude Pessoa Jurídica (PJ) contam com taxa de juros de apenas 0,99% ao mês, carência de até três meses, prazo para pagamento de até 24 meses e financiamento de até R$ 10 mil.Para as operações destinadas à Pessoa Física (PF), é obrigatória a apresentação de um avalista. Já para a Pessoa Jurídica (PJ), a garantia exigida é composta pelo sócio da empresa e mais um avalista.

Podem solicitar o financiamento jovens com idade entre 18 e 29 anos que tenham concluído, nos últimos três meses, um curso de formação empreendedora promovido pelo Centro de Referência das Juventudes (CRJ) ou um curso de empreendedorismo ou gestão empreendedora com carga horária mínima de três horas, oferecido por instituições parceiras, como CRJ, Senac, Sebrae, Qualificar ES, Aderes, entre outras.

O NossoCrédito é um programa de microcrédito produtivo desenvolvido pelo Governo do Estado do Espírito Santo, em parceria com as prefeituras municipais, a Agência de Desenvolvimento das Micro e Pequenas Empresas e do Empreendedorismo (Aderes), o Banestes e o Sebrae-ES. Seu objetivo é fomentar pequenos negócios, oferecendo crédito acessível a microempreendedores individuais, autônomos, cooperativas e pequenas empresas que desejam expandir suas atividades, adquirir equipamentos ou investir no capital de giro.

Para obter orientações sobre a linha Microcrédito Juventude Empreendedora, os interessados podem procurar a Sala do Empreendedor, onde também funciona o Programa Nossocrédito. Os atendimentos são realizados em dois pontos do município: no Museu de Ciência e Tecnologia, localizado na Rua Moreira, nº 317, bairro Coronel Borges, de segunda a sexta-feira, das 8h às 16h30; e na Secretaria Municipal da Fazenda, na Rua Vinte e Cinco de Março, no Centro, das 12h às 17h30.

Mais informações podem ser obtidas pelos WhatsApps (28) 3155-5292, da Sala do Empreendedor, e (28) 98811-5732, do Programa Nossocrédito.