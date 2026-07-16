Vozes Literárias reúne duas grandes escritoras capixabas em agosto

A literatura escrita por mulheres volta a ocupar o centro da roda de conversa na próxima edição do Vozes Literárias, que será realizada no dia 1º de agosto, a partir das 9h, na Casa Cultural Maria José Menezes, no centro histórico de Vitória.

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O encontro reunirá duas importantes vozes da literatura capixaba: a escritora Bernadette Lyra, referência nacional na ficção e nos estudos sobre cinema, e a escritora, poeta e ensaísta Flávia Marchezini, autora de obras que transitam entre a poesia, a literatura infantil e os ensaios contemporâneos.

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O Vozes Literárias é uma ação do Projeto Entrelaçadas, idealizado pelas escritoras capixabas Regina Menezes Loureiro e Claudia Sabadini, com objetivo de criar um espaço de incentivo à leitura, à escrita e à valorização da literatura produzida por mulheres capixabas. A estreia do projeto contou com a participação da escritora Sônia Saadi e a segunda edição com as escritoras Arcângela Pivetta e Sônia Rosseto.

Para Regina Menezes Loureiro, cada edição do Vozes Literárias reafirma o papel da literatura como espaço de encontro entre diferentes gerações de escritoras e leitores.

“Cada edição do Vozes Literárias fortalece nossa certeza de que a literatura ganha novos sentidos quando é compartilhada. Reunir escritoras de diferentes trajetórias é também construir pontes entre gerações, estimular novos leitores e inspirar mulheres que desejam descobrir sua própria voz por meio da escrita.”

A representante da ADECULT, Karyna Bahiense, destaca que a iniciativa reafirma a importância do investimento contínuo na cultura e na literatura produzida no Espírito Santo.

“Realizar, apoiar e patrocinar projetos como o Vozes Literárias é acreditar que a cultura transforma pessoas, fortalece identidades e aproxima comunidades. Cada encontro amplia o espaço de circulação da literatura capixaba, valoriza nossas escritoras e cria novas oportunidades para que leitores e autores se encontrem. Convidamos toda a comunidade a participar desta edição e a viver conosco uma manhã dedicada à literatura e à celebração da produção literária feminina do nosso Estado.”

Escritoras

Natural de Conceição da Barra (ES), Bernadette Lyra é escritora, professora emérita da Universidade Federal do Espírito Santo (Ufes) e uma das principais referências brasileiras nos estudos sobre cinema.

Doutora pela Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo (ECA-USP), realizou pós-doutorado na Universidade Paris V – Sorbonne, na França, e foi professora visitante da Universidade do Algarve, em Portugal.

Autora de mais de 15 livros, desenvolveu o conceito de Cinema de Bordas, referência nos estudos sobre produções audiovisuais periféricas e o imaginário popular. Atualmente, reside em Vitória, onde também publica crônicas no jornal A Gazeta.

Ao seu lado estará Flávia Marchezini, autora de poesias, ensaios poéticos e do livro infantil Amanda e o Gigante. Criadora do Livrosofia Podcast, dedicado à literatura, aos livros, à arte e à cultura, Flávia também desenvolve sólida trajetória acadêmica e profissional como advogada, procuradora do Município de Vitória, mestre em História Social e professora de Direito Ambiental, Direito Urbanístico, Compliance Ambiental e Governança ESG em cursos de pós-graduação. É coautora de importantes obras voltadas à sustentabilidade, inovação e cidades humanas.

Entrelaçadas

Idealizado pelas escritoras capixabas Regina Menezes Loureiro e Claudia Sabadini, o Entrelaçadas é um projeto cultural realizado pela Agência de Desenvolvimento e Inovação Sociocultural (Adecult), com patrocínio da Vale por meio da Lei Rouanet (Lei Federal de Incentivo à Cultura).

A iniciativa promove formação literária e fortalecimento social de mulheres, especialmente em situação de vulnerabilidade, por meio da integração entre leitura, escrita e crochê. A proposta utiliza a literatura e o artesanato como ferramentas de expressão, acolhimento e construção de autonomia, criando espaços de troca, convivência e desenvolvimento pessoal.

Entre as ações previstas estão oficinas semanais de leitura, escrita e crochê, encontros mensais do Vozes Literárias e, ao final do projeto, a realização do Festival Literário Entrelaçadas. A primeira edição acontece na Casa Cultural Maria José Menezes, no Centro de Vitória, fortalecendo o acesso da comunidade às atividades culturais e formativas desenvolvidas pelo projeto.

Vozes Literárias – Projeto Entrelaçadas