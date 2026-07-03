Lei Rubem Braga abre caminho para crianças artistas em Vitória

Toda criança coleciona memórias. Algumas cabem em caixas, outras em desenhos, brincadeiras ou histórias inventadas. E se essas emoções pudessem ganhar forma por meio da arte? Essa é a proposta do “Acervo das Emoções”, projeto contemplado pela Lei Rubem Braga, da Prefeitura de Vitória (PMV), que abre inscrições a partir da próxima segunda-feira (6).,

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A residência artística destinada a crianças de 9 a 13 anos moradoras da capital, permanece cos as inscrições abertas até o próximo dia 24 de julho. Ao todo, serão selecionados 12 participantes, que receberão uma bolsa-auxílio de R$ 500 durante a experiência.

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As inscrições devem ser realizadas por um responsável, de forma on-line, mediante preenchimento de formulário e envio de um vídeo de até um minuto em que a própria criança conte por que deseja participar. Há também um link contendo o edital completo da seleção. Não é necessário nenhum tipo de conhecimento prévio, o principal requisito é a curiosidade, a vontade de criar e o interesse pelas artes.

A residência artística acontecerá entre 31 de agosto e 14 de setembro, sempre no período vespertino (14 às 18 horas) na Casa Porto das Artes Plásticas, no Centro Histórico de Vitória. Durante duas semanas, os participantes mergulharão em atividades criativas, experimentações artísticas, brincadeiras, visitas a ateliês de artistas e processos coletivos de criação que resultarão em uma exposição aberta ao público.

Protagonismo infantil

Idealizado pela artista visual e psicóloga clínica Maria Eduarda Ramos Gazel, em parceria com o arte-educador e pesquisador Lindomberto Ferreira Alves, o projeto parte da ideia de que as crianças não são apenas espectadoras da cultura, mas protagonistas capazes de produzir conhecimento, arte e novos olhares sobre o mundo.

“O interesse em artes já é suficiente para se inscrever. Até porque a residência vai oferecer todos os materiais necessários para que as crianças possam brincar, experimentar e criar suas obras”, destaca Maria Eduarda.

A iniciativa é um desdobramento da experiência “Experimentações Criativas”, desenvolvida desde 2023, e busca fortalecer a potência criadora das infâncias por meio da escuta, da imaginação e da livre expressão.

Durante a residência, as crianças também visitarão os ateliês dos artistas Castiel Vitorino Brasileiro, Natan Dias e Rafael Segatto Barboza da Silva, conhecendo diferentes processos de criação e dialogando diretamente com quem vive da arte.

Segundo Lindomberto, o projeto amplia as possibilidades de desenvolvimento das crianças ao incentivar novas formas de sentir, imaginar e se expressar.

“Ao fomentar, por meio da residência artística, a criação de novos imaginários, narrativas e modos de sentir, elaborar e expressar as emoções, o projeto fortalece as possibilidades de desenvolvimento cognitivo e socioemocional das crianças, colaborando para a construção de relações sociais mais sensíveis, inclusivas e receptivas à diversidade”, declarou.

Exposição

Depois da residência, o percurso criativo seguirá vivo. As obras produzidas integrarão uma exposição gratuita na Casa Porto das Artes Plásticas, acompanhada de atividades educativas, visitas mediadas, formação para educadores e lançamento de um catálogo que registrará toda a experiência.

Serviço

Inscrições – Residência Artística Acervo das Emoções